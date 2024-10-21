https://ria.ru/20241021/tsakhal-1979204538.html

ЦАХАЛ заявила о ликвидации нового лидера "Хезболлы"

ЦАХАЛ заявила о ликвидации нового лидера "Хезболлы" - РИА Новости, 21.10.2024

ЦАХАЛ заявила о ликвидации нового лидера "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтверждает нанесение авиаудара по Дамаску, целью которого был новый командир подразделения "Хезболлах", отвечающего за... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T21:22

2024-10-21T21:22

2024-10-21T21:45

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтверждает нанесение авиаудара по Дамаску, целью которого был новый командир подразделения "Хезболлах", отвечающего за переброску оружия и денег, об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.Хагари напомнил, что в начале октября в Бейруте был ликвидирован командир так называемого "подразделения 4400" в структуре "Хезболлах" Мухаммад Джафар Касир, который, по сведениям израильских спецслужб, курировал переброску оружия и финансовых средств из Ирана."Несколько часов назад мы также ликвидировали и его преемника в Сирии", - заявил Хагари.Это редчайший случай, когда израильские военные официально признают нанесение ударов по сирийской территории.Ранее в понедельник сирийская газета Аль-Ватан со ссылкой на источник в силовом ведомстве сообщила, что автомобиль подвергся ракетной атаке в районе Маззе в центре Дамаска, в результате чего один человек погиб.

https://ria.ru/20241018/khamas-1978744930.html

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в мире, дамаск (город), бейрут, иран, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024