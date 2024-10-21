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ЦАХАЛ заявила о ликвидации нового лидера "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявила о ликвидации нового лидера "Хезболлы" - РИА Новости, 21.10.2024
ЦАХАЛ заявила о ликвидации нового лидера "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтверждает нанесение авиаудара по Дамаску, целью которого был новый командир подразделения "Хезболлах", отвечающего за... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T21:22
2024-10-21T21:22
2024-10-21T21:45
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтверждает нанесение авиаудара по Дамаску, целью которого был новый командир подразделения "Хезболлах", отвечающего за переброску оружия и денег, об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.Хагари напомнил, что в начале октября в Бейруте был ликвидирован командир так называемого "подразделения 4400" в структуре "Хезболлах" Мухаммад Джафар Касир, который, по сведениям израильских спецслужб, курировал переброску оружия и финансовых средств из Ирана."Несколько часов назад мы также ликвидировали и его преемника в Сирии", - заявил Хагари.Это редчайший случай, когда израильские военные официально признают нанесение ударов по сирийской территории.Ранее в понедельник сирийская газета Аль-Ватан со ссылкой на источник в силовом ведомстве сообщила, что автомобиль подвергся ракетной атаке в районе Маззе в центре Дамаска, в результате чего один человек погиб.
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в мире, дамаск (город), бейрут, иран, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Дамаск (город), Бейрут, Иран, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила о ликвидации нового лидера "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявила об авиаударе по Дамаску, целью которой был новый лидер "Хезболлы"
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтверждает нанесение авиаудара по Дамаску, целью которого был новый командир подразделения "Хезболлах", отвечающего за переброску оружия и денег, об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.
Хагари напомнил, что в начале октября в Бейруте
был ликвидирован командир так называемого "подразделения 4400" в структуре "Хезболлах" Мухаммад Джафар Касир, который, по сведениям израильских спецслужб, курировал переброску оружия и финансовых средств из Ирана
.
"Несколько часов назад мы также ликвидировали и его преемника в Сирии", - заявил Хагари.
Это редчайший случай, когда израильские военные официально признают нанесение ударов по сирийской территории.
Ранее в понедельник сирийская газета Аль-Ватан со ссылкой на источник в силовом ведомстве сообщила, что автомобиль подвергся ракетной атаке в районе Маззе в центре Дамаска, в результате чего один человек погиб.