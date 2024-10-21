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Израиль готовится нанести новые удары по целям "Хезболлы" в Ливане

Израиль готовится нанести новые удары по целям "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 21.10.2024

Израиль готовится нанести новые удары по целям "Хезболлы" в Ливане

ВВС Израиля в ближайшие часы нанесут новые удары по целям движения "Хезболлах" в различных районах Ливана, включая Бейрут, сообщил в понедельник вечером... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T21:15

2024-10-21T21:15

2024-10-21T21:23

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт - РИА Новости. ВВС Израиля в ближайшие часы нанесут новые удары по целям движения "Хезболлах" в различных районах Ливана, включая Бейрут, сообщил в понедельник вечером пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари."В ближайшие часы мы продолжим атаковать цели "Хезболлах" по всему Ливану, включая района Дахия в Бейруте", - заявил Хагари на брифинге.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)