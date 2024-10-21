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Израиль готовится нанести новые удары по целям "Хезболлы" в Ливане
Израиль готовится нанести новые удары по целям "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 21.10.2024
Израиль готовится нанести новые удары по целям "Хезболлы" в Ливане
ВВС Израиля в ближайшие часы нанесут новые удары по целям движения "Хезболлах" в различных районах Ливана, включая Бейрут, сообщил в понедельник вечером... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T21:15
2024-10-21T21:15
2024-10-21T21:23
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хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт - РИА Новости. ВВС Израиля в ближайшие часы нанесут новые удары по целям движения "Хезболлах" в различных районах Ливана, включая Бейрут, сообщил в понедельник вечером пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари."В ближайшие часы мы продолжим атаковать цели "Хезболлах" по всему Ливану, включая района Дахия в Бейруте", - заявил Хагари на брифинге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль готовится нанести новые удары по целям "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ: ВВС в ближайшие часы нанесут новые удары по целям "Хезболлы" в Ливане