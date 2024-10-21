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Израиль готовится нанести новые удары по целям "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 21.10.2024
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21:15 21.10.2024 (обновлено: 21:23 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/tsakhal-1979203498.html
Израиль готовится нанести новые удары по целям "Хезболлы" в Ливане
Израиль готовится нанести новые удары по целям "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 21.10.2024
Израиль готовится нанести новые удары по целям "Хезболлы" в Ливане
ВВС Израиля в ближайшие часы нанесут новые удары по целям движения "Хезболлах" в различных районах Ливана, включая Бейрут, сообщил в понедельник вечером... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T21:15
2024-10-21T21:23
в мире
израиль
ливан
бейрут
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт - РИА Новости. ВВС Израиля в ближайшие часы нанесут новые удары по целям движения "Хезболлах" в различных районах Ливана, включая Бейрут, сообщил в понедельник вечером пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари."В ближайшие часы мы продолжим атаковать цели "Хезболлах" по всему Ливану, включая района Дахия в Бейруте", - заявил Хагари на брифинге.
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль готовится нанести новые удары по целям "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ: ВВС в ближайшие часы нанесут новые удары по целям "Хезболлы" в Ливане

© AP Photo / Hassan AmmarМесто израильского авиаудара в Бейруте
Место израильского авиаудара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Место израильского авиаудара в Бейруте. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт - РИА Новости. ВВС Израиля в ближайшие часы нанесут новые удары по целям движения "Хезболлах" в различных районах Ливана, включая Бейрут, сообщил в понедельник вечером пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
«
"В ближайшие часы мы продолжим атаковать цели "Хезболлах" по всему Ливану, включая района Дахия в Бейруте", - заявил Хагари на брифинге.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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В миреИзраильЛиванБейрутХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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