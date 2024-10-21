https://ria.ru/20241021/tsakhal-1979117985.html

Израильская армия уничтожила оружейный склад "Хезболлы" в Ливане

Израильская армия уничтожила оружейный склад "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 21.10.2024

Израильская армия уничтожила оружейный склад "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила оружейный склад шиитского движения "Хезболлах", который находился в жилом квартале на юге Ливана, а также ликвидировала РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:11

2024-10-21T14:11

2024-10-21T14:11

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила оружейный склад шиитского движения "Хезболлах", который находился в жилом квартале на юге Ливана, а также ликвидировала несколько бойцов движения и нанесла удары по инфраструктуре радикалов, сообщила в понедельник пресс-служба армии. "(Израильские -ред.) силы ликвидируют террористов, уничтожают подземную инфраструктуру и большое количество оружия. На этой неделе солдаты обнаружили и уничтожили склад оружия, расположенный в жилом квартале, рядом с одним из домов. В хранилище находились десятки ракет дальнего и ближнего радиуса действия, боеприпасы, минометы, пулеметы, взрывчатка и медицинское оборудование", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что в ходе одной из операций 188-й бригады возле одного из домов был обнаружен и уничтожен автомобиль, оснащенный ракетной установкой. В сообщении отмечается, что транспортное средство было полностью оборудовано и подготовлено для запуска ракет в сторону израильских населенных пунктов. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241020/tsakhal-1978948702.html

https://ria.ru/20241019/turtsiya-1978903579.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024