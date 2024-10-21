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ЦАХАЛ: за сутки Ливан выпустил около 200 снарядов по Израилю - РИА Новости, 21.10.2024
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00:32 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/tsakhal-1979042180.html
ЦАХАЛ: за сутки Ливан выпустил около 200 снарядов по Израилю
ЦАХАЛ: за сутки Ливан выпустил около 200 снарядов по Израилю - РИА Новости, 21.10.2024
ЦАХАЛ: за сутки Ливан выпустил около 200 снарядов по Израилю
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что в воскресенье по израильской территории со стороны Ливана было выпущено около 200 снарядов. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T00:32
2024-10-21T00:32
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что в воскресенье по израильской территории со стороны Ливана было выпущено около 200 снарядов. "По состоянию на 23.00 (совпадает с мск - ред.) около 200 снарядов, выпущенных террористической организацией "Хезболлах", пересекли сегодня (воскресенье, 20 октября) израильскую территорию со стороны Ливана", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241020/ataka-1979008368.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ: за сутки Ливан выпустил около 200 снарядов по Израилю

ЦАХАЛ: по территории Израиля со стороны Ливана было выпущено около 200 снарядов

© AP Photo / Maya AlleruzzoНачальник генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви
Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви . Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что в воскресенье по израильской территории со стороны Ливана было выпущено около 200 снарядов.
"По состоянию на 23.00 (совпадает с мск - ред.) около 200 снарядов, выпущенных террористической организацией "Хезболлах", пересекли сегодня (воскресенье, 20 октября) израильскую территорию со стороны Ливана", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
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Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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