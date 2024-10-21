https://ria.ru/20241021/tsakhal-1979042180.html

ЦАХАЛ: за сутки Ливан выпустил около 200 снарядов по Израилю

ЦАХАЛ: за сутки Ливан выпустил около 200 снарядов по Израилю - РИА Новости, 21.10.2024

ЦАХАЛ: за сутки Ливан выпустил около 200 снарядов по Израилю

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что в воскресенье по израильской территории со стороны Ливана было выпущено около 200 снарядов. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T00:32

2024-10-21T00:32

2024-10-21T00:32

в мире

ливан

израиль

хезболла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975896945_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_2a4711271023afbe99ca3438fc6d9c67.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что в воскресенье по израильской территории со стороны Ливана было выпущено около 200 снарядов. "По состоянию на 23.00 (совпадает с мск - ред.) около 200 снарядов, выпущенных террористической организацией "Хезболлах", пересекли сегодня (воскресенье, 20 октября) израильскую территорию со стороны Ливана", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241020/ataka-1979008368.html

https://ria.ru/20241020/konflikt-1915630213.html

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024