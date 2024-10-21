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В ЦАХАЛ заявили о бункере "Хезболлы" в Бейруте с полумиллиардом долларов - РИА Новости, 21.10.2024
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23:22 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/tsahal-1979215828.html
В ЦАХАЛ заявили о бункере "Хезболлы" в Бейруте с полумиллиардом долларов
В ЦАХАЛ заявили о бункере "Хезболлы" в Бейруте с полумиллиардом долларов - РИА Новости, 21.10.2024
В ЦАХАЛ заявили о бункере "Хезболлы" в Бейруте с полумиллиардом долларов
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила информацию, согласно которой под больницей в Бейруте расположен бункер движения "Хезболлах", где, как утверждается, РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T23:22
2024-10-21T23:22
в мире
ливан
бейрут
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила информацию, согласно которой под больницей в Бейруте расположен бункер движения "Хезболлах", где, как утверждается, хранится по меньшей мере полмиллиарда долларов наличными и в виде золотых слитков. В понедельник пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари провел специальный брифинг, посвященный недавним атакам ВВС по финансовой инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане, включая Бейрут. Хагари также продемонстрировал 3D визуализацию некоторых объектов, которые не были атакованы. Один из них расположен, по его утверждению, под больницей "Ас-Сахель" в бейрутском районе Дахия. "Бункер расположен прямо под больницей "Ас-Сахель" в сердце Бейрута - Дахии. По обе стороны от здания (больницы - ред.) можно видеть вход и выход в туннельные шахты, которые ведут в бункер ... В нем есть помещения, койки, инфраструктура для длительного пребывания, а также возможность вести боевые действия из-под земли ... По имеющимся у нас оценкам, внутри этого бункера хранится минимум полмиллиарда долларов наличными и в золоте. Эти деньги могли бы и по-прежнему могут пойти на восстановление Ливанского государства", - рассказал Хагари, демонстрируя визуализацию этого объекта. Представитель ЦАХАЛ отметил, что израильские ВВС продолжают наблюдать за бункером. "Мы призываем граждан Ливана и правительство Ливана, а также международные организации и институты не позволять "Хезболлах" хранить террористические средства под больницей", - заключил Хагари. По словам Хагари в ночь на понедельник ВВС Израиля атаковали более 20 объектов финансовой инфраструктуры "Хезболлах" в Ливане, большинство из которых находились в Дахии.
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
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в мире, ливан, бейрут, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Ливан, Бейрут, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В ЦАХАЛ заявили о бункере "Хезболлы" в Бейруте с полумиллиардом долларов

ЦАХАЛ: в бункере "Хезболлы" под больницей в Бейруте лежат $0,5 млрд

© AP Photo / Bilal HusseinПоследствия израильского авиаудара по Бейруту
Последствия израильского авиаудара по Бейруту - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Последствия израильского авиаудара по Бейруту. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила информацию, согласно которой под больницей в Бейруте расположен бункер движения "Хезболлах", где, как утверждается, хранится по меньшей мере полмиллиарда долларов наличными и в виде золотых слитков.
В понедельник пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари провел специальный брифинг, посвященный недавним атакам ВВС по финансовой инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане, включая Бейрут. Хагари также продемонстрировал 3D визуализацию некоторых объектов, которые не были атакованы. Один из них расположен, по его утверждению, под больницей "Ас-Сахель" в бейрутском районе Дахия.
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"Бункер расположен прямо под больницей "Ас-Сахель" в сердце Бейрута - Дахии. По обе стороны от здания (больницы - ред.) можно видеть вход и выход в туннельные шахты, которые ведут в бункер ... В нем есть помещения, койки, инфраструктура для длительного пребывания, а также возможность вести боевые действия из-под земли ... По имеющимся у нас оценкам, внутри этого бункера хранится минимум полмиллиарда долларов наличными и в золоте. Эти деньги могли бы и по-прежнему могут пойти на восстановление Ливанского государства", - рассказал Хагари, демонстрируя визуализацию этого объекта.
Представитель ЦАХАЛ отметил, что израильские ВВС продолжают наблюдать за бункером.
"Мы призываем граждан Ливана и правительство Ливана, а также международные организации и институты не позволять "Хезболлах" хранить террористические средства под больницей", - заключил Хагари.
По словам Хагари в ночь на понедельник ВВС Израиля атаковали более 20 объектов финансовой инфраструктуры "Хезболлах" в Ливане, большинство из которых находились в Дахии.
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