https://ria.ru/20241021/tsahal-1979215828.html

В ЦАХАЛ заявили о бункере "Хезболлы" в Бейруте с полумиллиардом долларов

В ЦАХАЛ заявили о бункере "Хезболлы" в Бейруте с полумиллиардом долларов - РИА Новости, 21.10.2024

В ЦАХАЛ заявили о бункере "Хезболлы" в Бейруте с полумиллиардом долларов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила информацию, согласно которой под больницей в Бейруте расположен бункер движения "Хезболлах", где, как утверждается, РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T23:22

2024-10-21T23:22

2024-10-21T23:22

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила информацию, согласно которой под больницей в Бейруте расположен бункер движения "Хезболлах", где, как утверждается, хранится по меньшей мере полмиллиарда долларов наличными и в виде золотых слитков. В понедельник пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари провел специальный брифинг, посвященный недавним атакам ВВС по финансовой инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане, включая Бейрут. Хагари также продемонстрировал 3D визуализацию некоторых объектов, которые не были атакованы. Один из них расположен, по его утверждению, под больницей "Ас-Сахель" в бейрутском районе Дахия. "Бункер расположен прямо под больницей "Ас-Сахель" в сердце Бейрута - Дахии. По обе стороны от здания (больницы - ред.) можно видеть вход и выход в туннельные шахты, которые ведут в бункер ... В нем есть помещения, койки, инфраструктура для длительного пребывания, а также возможность вести боевые действия из-под земли ... По имеющимся у нас оценкам, внутри этого бункера хранится минимум полмиллиарда долларов наличными и в золоте. Эти деньги могли бы и по-прежнему могут пойти на восстановление Ливанского государства", - рассказал Хагари, демонстрируя визуализацию этого объекта. Представитель ЦАХАЛ отметил, что израильские ВВС продолжают наблюдать за бункером. "Мы призываем граждан Ливана и правительство Ливана, а также международные организации и институты не позволять "Хезболлах" хранить террористические средства под больницей", - заключил Хагари. По словам Хагари в ночь на понедельник ВВС Израиля атаковали более 20 объектов финансовой инфраструктуры "Хезболлах" в Ливане, большинство из которых находились в Дахии.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, бейрут, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)