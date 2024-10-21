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Президент Бразилии получил травму затылка - РИА Новости, 21.10.2024
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11:58 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/travma-1979093636.html
Президент Бразилии получил травму затылка
Президент Бразилии получил травму затылка - РИА Новости, 21.10.2024
Президент Бразилии получил травму затылка
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва получил значительную травму на затылке, ему пришлось накладывать швы, также у него произошло небольшое... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T11:58
2024-10-21T11:58
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луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва получил значительную травму на затылке, ему пришлось накладывать швы, также у него произошло небольшое кровоизлияние, передает новостной портал G1 со ссылкой на врача Роберту Калила Филью. "Травма была не маленькой, она была значительной в затылочной области ... Ему пришлось накладывать швы ... также произошло небольшое кровоизлияние в лобно-височной области мозга", - приводит телеканал слова врача. При этом он отметил, что Лула да Силва чувствует себя хорошо и может нормально работать, однако на текущей неделе ему предстоят обследования, так как подобное кровотечение может усилиться в последующие после травмы дни. В воскресенье пресс-служба главы государства сообщила, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям, но примет участие в мероприятии по видеоконференцсвязи. Новостной портал G1 сообщил, что с Лулой да Силвой произошел дома инцидент. Он получил травму затылка. Для здоровья президента она не представляет опасности, но медики посоветовали главе государства не путешествовать на дальние расстояния. Ранее российский посол в южноамериканской стране Алексей Лабецкий сообщил РИА Новости о подготовке очной встречи президентов России и Бразилии в рамках саммита БРИКС.
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в мире, бразилия, казань, россия, луис инасиу лула да силва, алексей лабецкий, брикс
В мире, Бразилия, Казань, Россия, Луис Инасиу Лула да Силва, Алексей Лабецкий, БРИКС
Президент Бразилии получил травму затылка

Президент Бразилии получил травму затылка с кровоизлиянием в мозг

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва получил значительную травму на затылке, ему пришлось накладывать швы, также у него произошло небольшое кровоизлияние, передает новостной портал G1 со ссылкой на врача Роберту Калила Филью.
«
"Травма была не маленькой, она была значительной в затылочной области ... Ему пришлось накладывать швы ... также произошло небольшое кровоизлияние в лобно-височной области мозга", - приводит телеканал слова врача.
При этом он отметил, что Лула да Силва чувствует себя хорошо и может нормально работать, однако на текущей неделе ему предстоят обследования, так как подобное кровотечение может усилиться в последующие после травмы дни.
В воскресенье пресс-служба главы государства сообщила, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям, но примет участие в мероприятии по видеоконференцсвязи.
Новостной портал G1 сообщил, что с Лулой да Силвой произошел дома инцидент. Он получил травму затылка. Для здоровья президента она не представляет опасности, но медики посоветовали главе государства не путешествовать на дальние расстояния.
Ранее российский посол в южноамериканской стране Алексей Лабецкий сообщил РИА Новости о подготовке очной встречи президентов России и Бразилии в рамках саммита БРИКС.
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