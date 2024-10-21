https://ria.ru/20241021/travma-1979093636.html

Президент Бразилии получил травму затылка

Президент Бразилии получил травму затылка - РИА Новости, 21.10.2024

Президент Бразилии получил травму затылка

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва получил значительную травму на затылке, ему пришлось накладывать швы, также у него произошло небольшое... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T11:58

2024-10-21T11:58

2024-10-21T11:58

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва получил значительную травму на затылке, ему пришлось накладывать швы, также у него произошло небольшое кровоизлияние, передает новостной портал G1 со ссылкой на врача Роберту Калила Филью. "Травма была не маленькой, она была значительной в затылочной области ... Ему пришлось накладывать швы ... также произошло небольшое кровоизлияние в лобно-височной области мозга", - приводит телеканал слова врача. При этом он отметил, что Лула да Силва чувствует себя хорошо и может нормально работать, однако на текущей неделе ему предстоят обследования, так как подобное кровотечение может усилиться в последующие после травмы дни. В воскресенье пресс-служба главы государства сообщила, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям, но примет участие в мероприятии по видеоконференцсвязи. Новостной портал G1 сообщил, что с Лулой да Силвой произошел дома инцидент. Он получил травму затылка. Для здоровья президента она не представляет опасности, но медики посоветовали главе государства не путешествовать на дальние расстояния. Ранее российский посол в южноамериканской стране Алексей Лабецкий сообщил РИА Новости о подготовке очной встречи президентов России и Бразилии в рамках саммита БРИКС.

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Варвара Скокшина

в мире, бразилия, казань, россия, луис инасиу лула да силва, алексей лабецкий, брикс