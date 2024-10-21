Президент Бразилии получил травму затылка
Президент Бразилии получил травму затылка с кровоизлиянием в мозг
© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва получил значительную травму на затылке, ему пришлось накладывать швы, также у него произошло небольшое кровоизлияние, передает новостной портал G1 со ссылкой на врача Роберту Калила Филью.
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"Травма была не маленькой, она была значительной в затылочной области ... Ему пришлось накладывать швы ... также произошло небольшое кровоизлияние в лобно-височной области мозга", - приводит телеканал слова врача.
При этом он отметил, что Лула да Силва чувствует себя хорошо и может нормально работать, однако на текущей неделе ему предстоят обследования, так как подобное кровотечение может усилиться в последующие после травмы дни.
Новостной портал G1 сообщил, что с Лулой да Силвой произошел дома инцидент. Он получил травму затылка. Для здоровья президента она не представляет опасности, но медики посоветовали главе государства не путешествовать на дальние расстояния.
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