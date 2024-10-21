https://ria.ru/20241021/tramp-1979215438.html
Economist впервые с августа предсказал победу Трампа на выборах
Economist впервые с августа предсказал победу Трампа на выборах - РИА Новости, 21.10.2024
Economist впервые с августа предсказал победу Трампа на выборах
Впервые с августа бывший президент США и кандидат от республиканцев на предстоящих выборах в стране Дональд Трамп стал фаворитом президентской гонки, следует из РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T23:15
2024-10-21T23:15
2024-10-21T23:15
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выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Впервые с августа бывший президент США и кандидат от республиканцев на предстоящих выборах в стране Дональд Трамп стал фаворитом президентской гонки, следует из данных прогностической модели британского журнала Economist. С августа журнал предсказывал победу соперницы Трампа Камалы Харрис. По данным журнала, Трамп может рассчитывать на 276 голосов выборщиков, а Харрис получит 262. Шансы Трампа на победу оцениваются в 54%. Модель, которую использует журнал, учитывает результаты последних опросов общественного мнения, а также данные о состоянии экономики, демографических характеристиках и предпочтениях избирателей в каждом штате США. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Economist впервые с августа предсказал победу Трампа на выборах
Economist: впервые с августа Трамп стал фаворитом президентской гонки в США
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Впервые с августа бывший президент США и кандидат от республиканцев на предстоящих выборах в стране Дональд Трамп стал фаворитом президентской гонки, следует из данных прогностической модели британского журнала Economist
.
С августа журнал предсказывал победу соперницы Трампа Камалы Харрис
.
По данным журнала, Трамп может рассчитывать на 276 голосов выборщиков, а Харрис получит 262. Шансы Трампа на победу оцениваются в 54%.
Модель, которую использует журнал, учитывает результаты последних опросов общественного мнения, а также данные о состоянии экономики, демографических характеристиках и предпочтениях избирателей в каждом штате США.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.