https://ria.ru/20241021/tramp-1979215438.html

Economist впервые с августа предсказал победу Трампа на выборах

Economist впервые с августа предсказал победу Трампа на выборах - РИА Новости, 21.10.2024

Economist впервые с августа предсказал победу Трампа на выборах

Впервые с августа бывший президент США и кандидат от республиканцев на предстоящих выборах в стране Дональд Трамп стал фаворитом президентской гонки, следует из РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T23:15

2024-10-21T23:15

2024-10-21T23:15

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сша

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Впервые с августа бывший президент США и кандидат от республиканцев на предстоящих выборах в стране Дональд Трамп стал фаворитом президентской гонки, следует из данных прогностической модели британского журнала Economist. С августа журнал предсказывал победу соперницы Трампа Камалы Харрис. По данным журнала, Трамп может рассчитывать на 276 голосов выборщиков, а Харрис получит 262. Шансы Трампа на победу оцениваются в 54%. Модель, которую использует журнал, учитывает результаты последних опросов общественного мнения, а также данные о состоянии экономики, демографических характеристиках и предпочтениях избирателей в каждом штате США. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241021/es-1979165934.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024