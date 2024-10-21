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В Госдуме оценили шансы Трампа на победу на выборах
В Госдуме оценили шансы Трампа на победу на выборах - РИА Новости, 21.10.2024
В Госдуме оценили шансы Трампа на победу на выборах
Шансы кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа на победу в выборах США сейчас более высоки, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T22:45
2024-10-21T22:45
2024-10-21T22:50
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Шансы кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа на победу в выборах США сейчас более высоки, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, Республиканскую - Дональд Трамп. "Шансы Трампа на победу сейчас более высоки. Даже обстоятельства каким-то удивительным образом складываются в его пользу: низкие выплаты пострадавшим от урагана в США, конфликт на Ближнем Востоке, неэффективная миграционная политика — за это и многое другое Трамп критикует действующую администрацию в лице Байдена и Харрис", - выразил свое мнение парламентарий в беседе с РИА Новости. Он отметил, что все провалы демократов Трамп использует как плюсы для себя.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, дональд трамп, камала харрис, дмитрий белик, выборы президента сша — 2024
В мире, Цены на нефть, Дональд Трамп, Камала Харрис, Дмитрий Белик, Выборы президента США — 2024
В Госдуме оценили шансы Трампа на победу на выборах
Депутат Белик: шансы Трампа на победу на выборах в США сейчас более высокие