https://ria.ru/20241021/tramp-1979213085.html

В Госдуме оценили шансы Трампа на победу на выборах

В Госдуме оценили шансы Трампа на победу на выборах - РИА Новости, 21.10.2024

В Госдуме оценили шансы Трампа на победу на выборах

Шансы кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа на победу в выборах США сейчас более высоки, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик. РИА Новости, 21.10.2024

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Шансы кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа на победу в выборах США сейчас более высоки, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, Республиканскую - Дональд Трамп. "Шансы Трампа на победу сейчас более высоки. Даже обстоятельства каким-то удивительным образом складываются в его пользу: низкие выплаты пострадавшим от урагана в США, конфликт на Ближнем Востоке, неэффективная миграционная политика — за это и многое другое Трамп критикует действующую администрацию в лице Байдена и Харрис", - выразил свое мнение парламентарий в беседе с РИА Новости. Он отметил, что все провалы демократов Трамп использует как плюсы для себя.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, дональд трамп, камала харрис, дмитрий белик, выборы президента сша — 2024