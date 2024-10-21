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Пятеро несправедливо осужденных мужчин подали в суд на Трампа за клевету - РИА Новости, 21.10.2024
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20:50 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/tramp-1979198775.html
Пятеро несправедливо осужденных мужчин подали в суд на Трампа за клевету
Пятеро несправедливо осужденных мужчин подали в суд на Трампа за клевету - РИА Новости, 21.10.2024
Пятеро несправедливо осужденных мужчин подали в суд на Трампа за клевету
Пятеро несправедливо осужденных мужчин из громкого дела, в США известного как Central Park Five, подали в суд на кандидата в президенты от республиканцев... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T20:50
2024-10-21T20:50
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Пятеро несправедливо осужденных мужчин из громкого дела, в США известного как Central Park Five, подали в суд на кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа за клевету, которую тот, предположительно, озвучил в их адрес на дебатах с конкуренткой от демократов Камалой Харрис, следует из иска в распоряжении РИА Новости. Пятеро мужчин - латиноамериканцы и афроамериканцы, были приговорены за убийство девушки в Центральном парке Нью-Йорка в 1989 году. Однако спустя более 10 лет был найден настоящий убийца, а мужчин, как выяснилось, приговорили безосновательно, что теперь считается ярким примером расовой дискриминации в уголовной и судебной системе США. Им присудили более 40 миллионов долларов компенсации от города Нью-Йорк. "На президентских дебатах 10 сентября 2024 года ответчик Трамп ложно заявил, что истцы убили человека и признали себя виновными в преступлении. Эти заявления явно ложные. Истцы никогда не признавали себя виновными в каком-либо преступлении и впоследствии были оправданы по всем правонарушениям. Кроме того, жертвы нападений в Центральном парке не были убиты", - говорится в иске, который был подан в суде в городе Филадельфия, где проходили дебаты между Трампом и Харрис. Истцы в том числе требуют денежной компенсации, но точную сумму требований не называют и оставляют на усмотрение суда. По делу о "пятерке из Центрального парка" был снят документальный фильм, а также художественный мини-сериал "Когда они нас увидят", последний - для стриминговой платформы Netflix. Сам Трамп ещё пока публично не прокомментировал обвинения в свой адрес.
https://ria.ru/20241021/udar-1979049920.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, филадельфия, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Нью-Йорк (город), США, Филадельфия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Пятеро несправедливо осужденных мужчин подали в суд на Трампа за клевету

В США пятеро мужчин из дела Central Park Five подали в суд на Трампа за клевету

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Пятеро несправедливо осужденных мужчин из громкого дела, в США известного как Central Park Five, подали в суд на кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа за клевету, которую тот, предположительно, озвучил в их адрес на дебатах с конкуренткой от демократов Камалой Харрис, следует из иска в распоряжении РИА Новости.
Пятеро мужчин - латиноамериканцы и афроамериканцы, были приговорены за убийство девушки в Центральном парке Нью-Йорка в 1989 году. Однако спустя более 10 лет был найден настоящий убийца, а мужчин, как выяснилось, приговорили безосновательно, что теперь считается ярким примером расовой дискриминации в уголовной и судебной системе США. Им присудили более 40 миллионов долларов компенсации от города Нью-Йорк.
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"На президентских дебатах 10 сентября 2024 года ответчик Трамп ложно заявил, что истцы убили человека и признали себя виновными в преступлении. Эти заявления явно ложные. Истцы никогда не признавали себя виновными в каком-либо преступлении и впоследствии были оправданы по всем правонарушениям. Кроме того, жертвы нападений в Центральном парке не были убиты", - говорится в иске, который был подан в суде в городе Филадельфия, где проходили дебаты между Трампом и Харрис.
Истцы в том числе требуют денежной компенсации, но точную сумму требований не называют и оставляют на усмотрение суда.
По делу о "пятерке из Центрального парка" был снят документальный фильм, а также художественный мини-сериал "Когда они нас увидят", последний - для стриминговой платформы Netflix.
Сам Трамп ещё пока публично не прокомментировал обвинения в свой адрес.
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