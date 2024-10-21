https://ria.ru/20241021/tramp-1979154762.html

Рогов прокомментировал слова Трампа об ударе по центру Москвы

Рогов прокомментировал слова Трампа об ударе по центру Москвы - РИА Новости, 21.10.2024

Рогов прокомментировал слова Трампа об ударе по центру Москвы

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T17:04

2024-10-21T17:04

2024-10-21T17:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал слова кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе нанести удар по центру Москвы пиар-ходом, рассчитанным на внутреннюю публику. По данным Wall Street Journal, Трамп заявил, что угрожал российскому лидеру Владимиру Путину "нанести удар по центру Москвы" в случае, если он "нацелится" на Украину". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание американского политика журналистам, заявил, что Кремль предпочитает не предавать публичности содержание разговоров на высшем уровне. "Это заявление - не более чем пиар-ход, рассчитанный на внутриамериканское потребление, чтобы показать, кто более "крут и дерзок" в разговоре с российским лидером", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, подобным заявлением Трамп показывает, что он более "крутой ковбой", чем "выпавший из седла" президента США Джо Байден.

https://ria.ru/20241021/medvedev-1979107558.html

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в мире, сша, дональд трамп, владимир рогов, владимир путин