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Рогов прокомментировал слова Трампа об ударе по центру Москвы - РИА Новости, 21.10.2024
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17:04 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/tramp-1979154762.html
Рогов прокомментировал слова Трампа об ударе по центру Москвы
Рогов прокомментировал слова Трампа об ударе по центру Москвы - РИА Новости, 21.10.2024
Рогов прокомментировал слова Трампа об ударе по центру Москвы
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T17:04
2024-10-21T17:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал слова кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе нанести удар по центру Москвы пиар-ходом, рассчитанным на внутреннюю публику. По данным Wall Street Journal, Трамп заявил, что угрожал российскому лидеру Владимиру Путину "нанести удар по центру Москвы" в случае, если он "нацелится" на Украину". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание американского политика журналистам, заявил, что Кремль предпочитает не предавать публичности содержание разговоров на высшем уровне. "Это заявление - не более чем пиар-ход, рассчитанный на внутриамериканское потребление, чтобы показать, кто более "крут и дерзок" в разговоре с российским лидером", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, подобным заявлением Трамп показывает, что он более "крутой ковбой", чем "выпавший из седла" президента США Джо Байден.
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в мире, сша, дональд трамп, владимир рогов, владимир путин
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Рогов, Владимир Путин
Рогов прокомментировал слова Трампа об ударе по центру Москвы

Член ОП Рогов назвал слова Трампа об ударе по центру Москвы пиар-ходом

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал слова кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе нанести удар по центру Москвы пиар-ходом, рассчитанным на внутреннюю публику.
По данным Wall Street Journal, Трамп заявил, что угрожал российскому лидеру Владимиру Путину "нанести удар по центру Москвы" в случае, если он "нацелится" на Украину". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание американского политика журналистам, заявил, что Кремль предпочитает не предавать публичности содержание разговоров на высшем уровне.
"Это заявление - не более чем пиар-ход, рассчитанный на внутриамериканское потребление, чтобы показать, кто более "крут и дерзок" в разговоре с российским лидером", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, подобным заявлением Трамп показывает, что он более "крутой ковбой", чем "выпавший из седла" президента США Джо Байден.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Медведев ответил на угрозы Трампа ударить по Москве
Вчера, 13:24
 
В миреСШАДональд ТрампВладимир РоговВладимир Путин
 
 
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