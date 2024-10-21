https://ria.ru/20241021/tramp-1979141975.html

Покушение на Трампа могли предотвратить, заявили в конгрессе

Покушение на Трампа могли предотвратить, заявили в конгрессе - РИА Новости, 21.10.2024

Покушение на Трампа могли предотвратить, заявили в конгрессе

Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, произошедшее 13 июля, могло быть предотвращено, если бы Секретная служба не совершила ряд ошибок, следует... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T16:10

2024-10-21T16:10

2024-10-21T16:11

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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, произошедшее 13 июля, могло быть предотвращено, если бы Секретная служба не совершила ряд ошибок, следует из доклада, опубликованного оперативной группой по расследованию покушения в американском конгрессе. Ранее Палата представителей США проголосовала за назначение оперативной группы по расследованию попытки покушения на Трампа. В нее вошли семь республиканцев и шесть демократов. "Доказательства, полученные оперативной группой на сегодняшний день, показывают, что трагические и шокирующие события 13 июля можно было предотвратить и они не должны были произойти", - говорится в докладе, опубликованном в понедельник. Несмотря на то, что результаты расследования остаются предварительными, из них следует, что Секретная служба и местные правоохранительные органы не смогли скоординировать работу, включить здание, с крыши которого стрелял Томас Мэтью Крукс, в периметр безопасности, а также обратить должное внимание на то, что поведение Крукса в течение дня становилось все более подозрительным, говорится в докладе. Ранее независимая комиссия по расследованию покушения, состоящая из бывших правоохранительных чиновников и созванная министром по внутренней безопасности США Алехандро Майоркасом, также выявила множественные нарушения в работе Секретной Службы США, которые в результате привели к тому, что атака не была предотвращена. Покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20241017/tramp-1978550277.html

https://ria.ru/20240923/tramp-1974326453.html

https://ria.ru/20240719/kruks-1960620838.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп