Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали угрозы Трампа нанести удар по Москве - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/tramp-1979123601.html
В Госдуме прокомментировали угрозы Трампа нанести удар по Москве
В Госдуме прокомментировали угрозы Трампа нанести удар по Москве - РИА Новости, 21.10.2024
В Госдуме прокомментировали угрозы Трампа нанести удар по Москве
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал слова кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе нанести удар по центру... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:36
2024-10-21T14:36
в мире
россия
михаил шеремет
дональд трамп
владимир путин
москва
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079086_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd25c769eb25092f59760fd12d56ddcf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал слова кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе нанести удар по центру Москвы, "американской национальной забавой", связанной с желанием показаться "крутым ковбоев" в глазах электората. По данным The Wall Street Journal (WSJ), кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил о том, что угрожал российскому президенту Владимиру Путину, что "нанесет удар по центру Москвы в случае нападения на Украину". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это высказывание, заявил, что Кремль предпочитает не придавать публичности содержание разговоров на высшем уровне. По его словам, сейчас звучит много горячих и эмоциональных заявлений в США в рамках финальной стадии избирательной кампании. "Угрозы в адрес России в США уже вышли на уровень американской национальной забавы. Каждый из президентов или кандидатов стремится показаться самым "крутым ковбоев" в глазах электората, грозя России пальцем и бряцанием оружия. Но на практике каждый из них понимает, что любая агрессия с их стороны в адрес России приведет к ответным катастрофическим для США последствиям", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Россия - миролюбивая страна, но никогда не допустит угроз своей национальной безопасности и не оставит безнаказанным любые попытки агрессии и подрывы ее суверенитета.
https://ria.ru/20241021/medvedev-1979107558.html
https://ria.ru/20241021/peskov-1979088499.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079086_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_9b183aad77c666be12b7d6f711ff7617.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, михаил шеремет, дональд трамп, владимир путин, москва, госдума рф
В мире, Россия, Михаил Шеремет, Дональд Трамп, Владимир Путин, Москва, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали угрозы Трампа нанести удар по Москве

Депутат Шеремет назвал угрозы Трампа нанести удар по Москве национальной забавой

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал слова кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе нанести удар по центру Москвы, "американской национальной забавой", связанной с желанием показаться "крутым ковбоев" в глазах электората.
По данным The Wall Street Journal (WSJ), кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил о том, что угрожал российскому президенту Владимиру Путину, что "нанесет удар по центру Москвы в случае нападения на Украину". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это высказывание, заявил, что Кремль предпочитает не придавать публичности содержание разговоров на высшем уровне. По его словам, сейчас звучит много горячих и эмоциональных заявлений в США в рамках финальной стадии избирательной кампании.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Медведев ответил на угрозы Трампа ударить по Москве
Вчера, 13:24
"Угрозы в адрес России в США уже вышли на уровень американской национальной забавы. Каждый из президентов или кандидатов стремится показаться самым "крутым ковбоев" в глазах электората, грозя России пальцем и бряцанием оружия. Но на практике каждый из них понимает, что любая агрессия с их стороны в адрес России приведет к ответным катастрофическим для США последствиям", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Россия - миролюбивая страна, но никогда не допустит угроз своей национальной безопасности и не оставит безнаказанным любые попытки агрессии и подрывы ее суверенитета.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Песков прокомментировал слова Трампа об ударе по Москве
Вчера, 11:39
 
В миреРоссияМихаил ШереметДональд ТрампВладимир ПутинМоскваГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала