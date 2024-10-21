https://ria.ru/20241021/tramp-1979123601.html

В Госдуме прокомментировали угрозы Трампа нанести удар по Москве

В Госдуме прокомментировали угрозы Трампа нанести удар по Москве - РИА Новости, 21.10.2024

В Госдуме прокомментировали угрозы Трампа нанести удар по Москве

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал слова кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе нанести удар по центру... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:36

2024-10-21T14:36

2024-10-21T14:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал слова кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе нанести удар по центру Москвы, "американской национальной забавой", связанной с желанием показаться "крутым ковбоев" в глазах электората. По данным The Wall Street Journal (WSJ), кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил о том, что угрожал российскому президенту Владимиру Путину, что "нанесет удар по центру Москвы в случае нападения на Украину". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это высказывание, заявил, что Кремль предпочитает не придавать публичности содержание разговоров на высшем уровне. По его словам, сейчас звучит много горячих и эмоциональных заявлений в США в рамках финальной стадии избирательной кампании. "Угрозы в адрес России в США уже вышли на уровень американской национальной забавы. Каждый из президентов или кандидатов стремится показаться самым "крутым ковбоев" в глазах электората, грозя России пальцем и бряцанием оружия. Но на практике каждый из них понимает, что любая агрессия с их стороны в адрес России приведет к ответным катастрофическим для США последствиям", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Россия - миролюбивая страна, но никогда не допустит угроз своей национальной безопасности и не оставит безнаказанным любые попытки агрессии и подрывы ее суверенитета.

https://ria.ru/20241021/medvedev-1979107558.html

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в мире, россия, михаил шеремет, дональд трамп, владимир путин, москва, госдума рф