https://ria.ru/20241021/tof-1979050568.html

Отряд боевых кораблей тихоокеанского флота завершил заход в порт КНР Циндао

Отряд боевых кораблей тихоокеанского флота завершил заход в порт КНР Циндао - РИА Новости, 21.10.2024

Отряд боевых кораблей тихоокеанского флота завершил заход в порт КНР Циндао

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота завершил деловой заход в порт Циндао Китайской Народной Республики, сообщили в пресс-службе ТОФ. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T05:03

2024-10-21T05:03

2024-10-21T05:07

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота завершил деловой заход в порт Циндао Китайской Народной Республики, сообщили в пресс-службе ТОФ."Экипажи больших противолодочных кораблей "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота завершили деловой заход в порт Циндао Китайской Народной Республики. После выхода из порта отряд кораблей взял курс на Владивосток", - говорится в сообщении.Отмечается, что делегация от российской стороны во главе со старшим похода контр-адмиралом Александром Шварцем встретилась с руководством города Циндао, в ходе которого была озвучена взаимная позиция по дальнейшему укреплению дружеских связей.По информации флота, в период нахождения в порту были проведены спортивные состязания - российские и китайские моряки провели товарищеские встречи по баскетболу и перетягиванию каната.Кроме того, военнослужащие Тихоокеанского флота и ВМС НОАК ознакомились с вооружением и боевыми возможностями кораблей участников патрулирования в ходе организованных в рамках обмена палубами экскурсий.Отряд боевых кораблей ВМФ России и ВМС НОАК зашел в порт Циндао 17 октября после четвертого по счету совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ходе выполнения задач патрулирования экипажи кораблей прошли более 6 тысяч морских миль, провели ряд тренировок и выполнили учебно-боевые упражнения, в том числе по организации противолодочной обороны и спасению на море.

https://ria.ru/20241018/putin-1978781382.html

https://ria.ru/20241021/minoborony-1979050661.html

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космос - риа наука, циндао, китай, тихоокеанский флот вмф россии