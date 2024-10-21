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Отряд боевых кораблей тихоокеанского флота завершил заход в порт КНР Циндао - РИА Новости, 21.10.2024
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05:03 21.10.2024 (обновлено: 05:07 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/tof-1979050568.html
Отряд боевых кораблей тихоокеанского флота завершил заход в порт КНР Циндао
Отряд боевых кораблей тихоокеанского флота завершил заход в порт КНР Циндао - РИА Новости, 21.10.2024
Отряд боевых кораблей тихоокеанского флота завершил заход в порт КНР Циндао
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота завершил деловой заход в порт Циндао Китайской Народной Республики, сообщили в пресс-службе ТОФ. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T05:03
2024-10-21T05:07
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота завершил деловой заход в порт Циндао Китайской Народной Республики, сообщили в пресс-службе ТОФ."Экипажи больших противолодочных кораблей "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота завершили деловой заход в порт Циндао Китайской Народной Республики. После выхода из порта отряд кораблей взял курс на Владивосток", - говорится в сообщении.Отмечается, что делегация от российской стороны во главе со старшим похода контр-адмиралом Александром Шварцем встретилась с руководством города Циндао, в ходе которого была озвучена взаимная позиция по дальнейшему укреплению дружеских связей.По информации флота, в период нахождения в порту были проведены спортивные состязания - российские и китайские моряки провели товарищеские встречи по баскетболу и перетягиванию каната.Кроме того, военнослужащие Тихоокеанского флота и ВМС НОАК ознакомились с вооружением и боевыми возможностями кораблей участников патрулирования в ходе организованных в рамках обмена палубами экскурсий.Отряд боевых кораблей ВМФ России и ВМС НОАК зашел в порт Циндао 17 октября после четвертого по счету совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ходе выполнения задач патрулирования экипажи кораблей прошли более 6 тысяч морских миль, провели ряд тренировок и выполнили учебно-боевые упражнения, в том числе по организации противолодочной обороны и спасению на море.
https://ria.ru/20241018/putin-1978781382.html
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космос - риа наука, циндао, китай, тихоокеанский флот вмф россии
Космос - РИА Наука, Циндао, Китай, Тихоокеанский флот ВМФ России
Отряд боевых кораблей тихоокеанского флота завершил заход в порт КНР Циндао

ТОФ: Отряд боевых кораблей тихоокеанского флота завершил заход в порт КНР Циндао

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРоссийско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2021"
Российско-китайские учения Морское взаимодействие - 2021 - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2021". Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота завершил деловой заход в порт Циндао Китайской Народной Республики, сообщили в пресс-службе ТОФ.
"Экипажи больших противолодочных кораблей "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота завершили деловой заход в порт Циндао Китайской Народной Республики. После выхода из порта отряд кораблей взял курс на Владивосток", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что делегация от российской стороны во главе со старшим похода контр-адмиралом Александром Шварцем встретилась с руководством города Циндао, в ходе которого была озвучена взаимная позиция по дальнейшему укреплению дружеских связей.
По информации флота, в период нахождения в порту были проведены спортивные состязания - российские и китайские моряки провели товарищеские встречи по баскетболу и перетягиванию каната.
Кроме того, военнослужащие Тихоокеанского флота и ВМС НОАК ознакомились с вооружением и боевыми возможностями кораблей участников патрулирования в ходе организованных в рамках обмена палубами экскурсий.
Отряд боевых кораблей ВМФ России и ВМС НОАК зашел в порт Циндао 17 октября после четвертого по счету совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ходе выполнения задач патрулирования экипажи кораблей прошли более 6 тысяч морских миль, провели ряд тренировок и выполнили учебно-боевые упражнения, в том числе по организации противолодочной обороны и спасению на море.
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