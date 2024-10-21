https://ria.ru/20241021/t-mobayl-1979110314.html

Т-Банк масштабирует функцию "Нейрощита" вступать в разговор с мошенниками

Т-Банк масштабирует функцию "Нейрощита" вступать в разговор с мошенниками - РИА Новости, 21.10.2024

Т-Банк масштабирует функцию "Нейрощита" вступать в разговор с мошенниками

Возможность технологии "Нейрощит" вклиниваться в разговор с мошенником и предупреждать абонента об опасности общения с ним будет масштабирована на всю страну... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T13:38

2024-10-21T13:38

2024-10-21T13:41

общество

технологии

нижегородская область

т-банк (ао «тинькофф банк»)

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СИРИУС, 21 окт – РИА Новости. Возможность технологии "Нейрощит" вклиниваться в разговор с мошенником и предупреждать абонента об опасности общения с ним будет масштабирована на всю страну для абонентов "Т-Мобайла" во второй половине ноября, сообщил РИА Новости руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов в кулуарах форума Finopolis 2024. Технология "Нейрощит" запущена в 2022 году. На основе искусственного интеллекта она анализирует звук и по характерным паттернам поведения определяет мошенничество во время звонка и разрывает такой звонок. В результате абоненты не успевают сообщить персональные данные, коды из смс и стать жертвами социальной инженерии. Точность выявления мошенничества "Нейрощитом" во время звонка составляет 99%. "Там мы тестируем новую возможность "Нейрощита" - теперь он будет не просто разрывать звонок, а вклиниваться в разговор с мошенником и предупреждать абонента об опасности. После пилота будем масштабировать технологию на всю страну… Пилот продлится примерно месяц", - рассказал Замиралов о проекте, проводимом в Нижегородской области. Каждый месяц, напомнил он, "Нейрощит" разрывает 27 миллионов звонков. Пилот ранее был представлен банком в рамках запуска мобильного оператора "Т-Мобайл" в Нижегородской области и расширенного соглашения с правительством региона.

https://ria.ru/20241009/nizhegorodskaya-oblast-1977259737.html

нижегородская область

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общество, технологии, нижегородская область, т-банк (ао «тинькофф банк»)