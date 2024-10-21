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Т-Банк масштабирует функцию "Нейрощита" вступать в разговор с мошенниками - РИА Новости, 21.10.2024
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13:38 21.10.2024 (обновлено: 13:41 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/t-mobayl-1979110314.html
Т-Банк масштабирует функцию "Нейрощита" вступать в разговор с мошенниками
Т-Банк масштабирует функцию "Нейрощита" вступать в разговор с мошенниками - РИА Новости, 21.10.2024
Т-Банк масштабирует функцию "Нейрощита" вступать в разговор с мошенниками
Возможность технологии "Нейрощит" вклиниваться в разговор с мошенником и предупреждать абонента об опасности общения с ним будет масштабирована на всю страну... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:38
2024-10-21T13:41
общество
технологии
нижегородская область
т-банк (ао «тинькофф банк»)
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СИРИУС, 21 окт – РИА Новости. Возможность технологии "Нейрощит" вклиниваться в разговор с мошенником и предупреждать абонента об опасности общения с ним будет масштабирована на всю страну для абонентов "Т-Мобайла" во второй половине ноября, сообщил РИА Новости руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов в кулуарах форума Finopolis 2024. Технология "Нейрощит" запущена в 2022 году. На основе искусственного интеллекта она анализирует звук и по характерным паттернам поведения определяет мошенничество во время звонка и разрывает такой звонок. В результате абоненты не успевают сообщить персональные данные, коды из смс и стать жертвами социальной инженерии. Точность выявления мошенничества "Нейрощитом" во время звонка составляет 99%. "Там мы тестируем новую возможность "Нейрощита" - теперь он будет не просто разрывать звонок, а вклиниваться в разговор с мошенником и предупреждать абонента об опасности. После пилота будем масштабировать технологию на всю страну… Пилот продлится примерно месяц", - рассказал Замиралов о проекте, проводимом в Нижегородской области. Каждый месяц, напомнил он, "Нейрощит" разрывает 27 миллионов звонков. Пилот ранее был представлен банком в рамках запуска мобильного оператора "Т-Мобайл" в Нижегородской области и расширенного соглашения с правительством региона.
https://ria.ru/20241009/nizhegorodskaya-oblast-1977259737.html
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общество, технологии, нижегородская область, т-банк (ао «тинькофф банк»)
Общество, Технологии, Нижегородская область, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)

Т-Банк масштабирует функцию "Нейрощита" вступать в разговор с мошенниками

© iStock.com / martin-dmДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© iStock.com / martin-dm
Девушка использует смартфон. Архивное фото
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СИРИУС, 21 окт – РИА Новости. Возможность технологии "Нейрощит" вклиниваться в разговор с мошенником и предупреждать абонента об опасности общения с ним будет масштабирована на всю страну для абонентов "Т-Мобайла" во второй половине ноября, сообщил РИА Новости руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов в кулуарах форума Finopolis 2024.
Технология "Нейрощит" запущена в 2022 году. На основе искусственного интеллекта она анализирует звук и по характерным паттернам поведения определяет мошенничество во время звонка и разрывает такой звонок. В результате абоненты не успевают сообщить персональные данные, коды из смс и стать жертвами социальной инженерии. Точность выявления мошенничества "Нейрощитом" во время звонка составляет 99%.
"Там мы тестируем новую возможность "Нейрощита" - теперь он будет не просто разрывать звонок, а вклиниваться в разговор с мошенником и предупреждать абонента об опасности. После пилота будем масштабировать технологию на всю страну… Пилот продлится примерно месяц", - рассказал Замиралов о проекте, проводимом в Нижегородской области. Каждый месяц, напомнил он, "Нейрощит" разрывает 27 миллионов звонков.
Пилот ранее был представлен банком в рамках запуска мобильного оператора "Т-Мобайл" в Нижегородской области и расширенного соглашения с правительством региона.
Центр Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Нижегородская область, Т-Банк и Т-Мобайл договорились о сотрудничестве
9 октября, 17:30
 
ОбществоТехнологииНижегородская областьТ-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
 
 
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