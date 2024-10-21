https://ria.ru/20241021/t-bank-1979108634.html

Доля жалоб клиентов Т-Банка на мошенников в мессенджерах выросла до 42%

Доля жалоб клиентов Т-Банка на мошенников в мессенджерах выросла до 42% - РИА Новости, 21.10.2024

Доля жалоб клиентов Т-Банка на мошенников в мессенджерах выросла до 42%

Доля жалоб клиентов Т-Банка на мошеннические звонки в мессенджерах увеличилась с февраля текущего года на сегодняшний день до 42%, но основной проблемой... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T13:33

2024-10-21T13:33

2024-10-21T13:41

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СИРИУС, 21 окт – РИА Новости. Доля жалоб клиентов Т-Банка на мошеннические звонки в мессенджерах увеличилась с февраля текущего года на сегодняшний день до 42%, но основной проблемой по-прежнему остаются обычные телефонные звонки, сообщил РИА Новости руководитель Центра экосистемной защиты банка Олег Замиралов в кулуарах форума Finopolis 2024. "Доля мессенджеров подросла с 30 до 42%, но классические звонки по телефону - все еще главная проблема", - ответил Замиралов на вопрос о том, как на сегодняшний день с февраля изменилась ситуация с жалобами клиентов на мошенников, которые получает банк. Ранее ЦБ РФ сообщал, что за первый квартал 2024 года направил операторам связи информацию о 48,6 тысячи телефонных номеров, которые использовали злоумышленники, для последующей блокировки, а за второй квартал - более 53,5 тысячи мошеннических номеров телефонов.

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технологии, россия, центральный банк рф (цб рф)