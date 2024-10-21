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Доля жалоб клиентов Т-Банка на мошенников в мессенджерах выросла до 42% - РИА Новости, 21.10.2024
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13:33 21.10.2024 (обновлено: 13:41 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/t-bank-1979108634.html
Доля жалоб клиентов Т-Банка на мошенников в мессенджерах выросла до 42%
Доля жалоб клиентов Т-Банка на мошенников в мессенджерах выросла до 42% - РИА Новости, 21.10.2024
Доля жалоб клиентов Т-Банка на мошенников в мессенджерах выросла до 42%
Доля жалоб клиентов Т-Банка на мошеннические звонки в мессенджерах увеличилась с февраля текущего года на сегодняшний день до 42%, но основной проблемой... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:33
2024-10-21T13:41
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СИРИУС, 21 окт – РИА Новости. Доля жалоб клиентов Т-Банка на мошеннические звонки в мессенджерах увеличилась с февраля текущего года на сегодняшний день до 42%, но основной проблемой по-прежнему остаются обычные телефонные звонки, сообщил РИА Новости руководитель Центра экосистемной защиты банка Олег Замиралов в кулуарах форума Finopolis 2024. "Доля мессенджеров подросла с 30 до 42%, но классические звонки по телефону - все еще главная проблема", - ответил Замиралов на вопрос о том, как на сегодняшний день с февраля изменилась ситуация с жалобами клиентов на мошенников, которые получает банк. Ранее ЦБ РФ сообщал, что за первый квартал 2024 года направил операторам связи информацию о 48,6 тысячи телефонных номеров, которые использовали злоумышленники, для последующей блокировки, а за второй квартал - более 53,5 тысячи мошеннических номеров телефонов.
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технологии, россия, центральный банк рф (цб рф)
Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)

Доля жалоб клиентов Т-Банка на мошенников в мессенджерах выросла до 42%

© iStock.com / PekicЗвонки от мошенников
Звонки от мошенников - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© iStock.com / Pekic
Звонки от мошенников. Архивное фото
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СИРИУС, 21 окт – РИА Новости. Доля жалоб клиентов Т-Банка на мошеннические звонки в мессенджерах увеличилась с февраля текущего года на сегодняшний день до 42%, но основной проблемой по-прежнему остаются обычные телефонные звонки, сообщил РИА Новости руководитель Центра экосистемной защиты банка Олег Замиралов в кулуарах форума Finopolis 2024.
"Доля мессенджеров подросла с 30 до 42%, но классические звонки по телефону - все еще главная проблема", - ответил Замиралов на вопрос о том, как на сегодняшний день с февраля изменилась ситуация с жалобами клиентов на мошенников, которые получает банк.
Ранее ЦБ РФ сообщал, что за первый квартал 2024 года направил операторам связи информацию о 48,6 тысячи телефонных номеров, которые использовали злоумышленники, для последующей блокировки, а за второй квартал - более 53,5 тысячи мошеннических номеров телефонов.
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ТехнологииРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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