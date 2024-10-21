https://ria.ru/20241021/t-bank-1979108173.html

Т-Банк за III квартал спас на 23% больше денег клиентов, чем годом ранее

Т-Банк за III квартал спас на 23% больше денег клиентов, чем годом ранее - РИА Новости, 21.10.2024

Т-Банк за III квартал спас на 23% больше денег клиентов, чем годом ранее

Т-Банк за третий квартал 2024 года спас от мошенников свыше 7 миллиардов рублей на счетах своих клиентов, что на 23% превысило показатель за аналогичный период... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T13:29

2024-10-21T13:29

2024-10-21T13:41

экономика

технологии

россия

т-банк (ао «тинькофф банк»)

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СИРИУС, 21 окт - РИА Новости. Т-Банк за третий квартал 2024 года спас от мошенников свыше 7 миллиардов рублей на счетах своих клиентов, что на 23% превысило показатель за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов в кулуарах Finopolis-2024. "За третий квартал этого года мы спасли больше 7 миллиардов рублей на счетах клиентов с помощью защитных технологий и сотрудников банка. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Замиралов. Т-Банк, как напомнил Замиралов, активно сотрудничает с другими участниками рынка в направлении защиты клиентов: у банка существует канал оперативного взаимодействия со Сбером. Также канал сделан и с крупнейшими маркетплейсами России - Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркетом". В настоящее время тестируется пилот - канал оперативного взаимодействия для защиты от мошенничества с онлайн-покупками, решаются "срочные сложные клиентские кейсы мошенничества с коллегами" в ручном режиме. Это, по словам Замиралова, позволит спасать до 100 миллионов рублей в год.

https://ria.ru/20241017/tbank-1978532055.html

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экономика, технологии, россия, т-банк (ао «тинькофф банк»)