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ВСУ потеряли 15 военных и танк в ходе контратаки в Курской области - РИА Новости, 21.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:21 21.10.2024 (обновлено: 13:24 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/svo-1979106978.html
ВСУ потеряли 15 военных и танк в ходе контратаки в Курской области
ВСУ потеряли 15 военных и танк в ходе контратаки в Курской области - РИА Новости, 21.10.2024
ВСУ потеряли 15 военных и танк в ходе контратаки в Курской области
Группировка "Север" отразила контратаку украинских войск в районе Новоивановки в Курской области, противник потерял до 15 человек, уничтожены танк и две... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:21
2024-10-21T13:24
специальная военная операция на украине
курск
россия
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Группировка "Север" отразила контратаку украинских войск в районе Новоивановки в Курской области, противник потерял до 15 человек, уничтожены танк и две бронемашины , сообщили в Минобороны РФ."Отражена контратака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоивановка. Потери противника составили до 15 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и две боевые бронированные машины", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Кроме того, подразделения "Севера" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям 12 украинских бригад в районах Колмакова, Нижнего Клина, Новоивановки, Нового Пути, Плёхово, Черкасской Конопельки и Черкасского Поречного.
https://ria.ru/20241021/nyt-1979063369.html
курск
россия
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курск, россия, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Курск, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область
ВСУ потеряли 15 военных и танк в ходе контратаки в Курской области

МО: ВСУ потеряли 15 военных и танк в ходе контратаки в Новоивановке

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Группировка "Север" отразила контратаку украинских войск в районе Новоивановки в Курской области, противник потерял до 15 человек, уничтожены танк и две бронемашины , сообщили в Минобороны РФ.
"Отражена контратака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоивановка. Потери противника составили до 15 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и две боевые бронированные машины", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Кроме того, подразделения "Севера" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям 12 украинских бригад в районах Колмакова, Нижнего Клина, Новоивановки, Нового Пути, Плёхово, Черкасской Конопельки и Черкасского Поречного.
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Специальная военная операция на УкраинеКурскРоссияВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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