https://ria.ru/20241021/svo-1979106978.html

ВСУ потеряли 15 военных и танк в ходе контратаки в Курской области

ВСУ потеряли 15 военных и танк в ходе контратаки в Курской области - РИА Новости, 21.10.2024

ВСУ потеряли 15 военных и танк в ходе контратаки в Курской области

Группировка "Север" отразила контратаку украинских войск в районе Новоивановки в Курской области, противник потерял до 15 человек, уничтожены танк и две... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T13:21

2024-10-21T13:21

2024-10-21T13:24

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Группировка "Север" отразила контратаку украинских войск в районе Новоивановки в Курской области, противник потерял до 15 человек, уничтожены танк и две бронемашины , сообщили в Минобороны РФ."Отражена контратака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоивановка. Потери противника составили до 15 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и две боевые бронированные машины", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Кроме того, подразделения "Севера" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям 12 украинских бригад в районах Колмакова, Нижнего Клина, Новоивановки, Нового Пути, Плёхово, Черкасской Конопельки и Черкасского Поречного.

https://ria.ru/20241021/nyt-1979063369.html

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курск, россия, вооруженные силы украины, курская область