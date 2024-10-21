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ВС России поразили объекты энергетики, использовавшиеся в целях ВСУ
ВС России поразили объекты энергетики, использовавшиеся в целях ВСУ - РИА Новости, 21.10.2024
ВС России поразили объекты энергетики, использовавшиеся в целях ВСУ
Российские подразделения поразили украинские объекты энергетики, которые обеспечивали действия ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:08
2024-10-21T12:08
2024-10-21T12:29
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские подразделения поразили украинские объекты энергетики, которые обеспечивали действия ВСУ, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ", — говорится в сводке.Кроме того, удалось поразить инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства и хранилища ударных беспилотников, пункт временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники в 127 районах.В свою очередь, средства ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS производства США и 52 дрона.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241021/vsu-1979062218.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, США
ВС России поразили объекты энергетики, использовавшиеся в целях ВСУ
МО: ВС России поразили объекты энергетики Украины и пункт дислокации наемников