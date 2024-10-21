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Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 21.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 21.10.2024 (обновлено: 12:13 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/svo-1979095726.html
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 21.10.2024
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
ВСУ за сутки потеряли до 55 военнослужащих и полевой склад с боеприпасами в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:07
2024-10-21T12:13
специальная военная операция на украине
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в мире
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 55 военнослужащих и полевой склад с боеприпасами в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 121-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое Запорожской области, Ивановка и Антоновка Херсонской области."ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами", - говорится в сводке оборонного ведомства.
https://ria.ru/20241021/vsu-1979079487.html
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россия, в мире, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

ВСУ потеряли до 55 военных в зоне ответственности "Днепра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 55 военнослужащих и полевой склад с боеприпасами в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 121-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое Запорожской области, Ивановка и Антоновка Херсонской области.
"ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами", - говорится в сводке оборонного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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