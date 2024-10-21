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ВСУ потеряли более 700 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 21.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:05 21.10.2024 (обновлено: 12:08 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/svo-1979095136.html
ВСУ потеряли более 700 военных в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли более 700 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 21.10.2024
ВСУ потеряли более 700 военных в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили два атаки, ВСУ потеряли до 720 военнослужащих за сутки, сообщили в... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:05
2024-10-21T12:08
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
северск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили два атаки, ВСУ потеряли до 720 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Миньковка, Ступочки, Предтечино и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании.
https://ria.ru/20241021/konflikt-1979059624.html
россия
северск
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россия, вооруженные силы украины, в мире, северск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Северск, Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли более 700 военных в зоне действий группировки "Юг"

МО: ВСУ потеряли около 720 военных в зоне действий группировки "Юг"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили два атаки, ВСУ потеряли до 720 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Миньковка, Ступочки, Предтечино и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании.
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