https://ria.ru/20241021/svo-1979095136.html

ВСУ потеряли более 700 военных в зоне действий группировки "Юг"

ВСУ потеряли более 700 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 21.10.2024

ВСУ потеряли более 700 военных в зоне действий группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили два атаки, ВСУ потеряли до 720 военнослужащих за сутки, сообщили в... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T12:05

2024-10-21T12:05

2024-10-21T12:08

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили два атаки, ВСУ потеряли до 720 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Миньковка, Ступочки, Предтечино и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании.

https://ria.ru/20241021/konflikt-1979059624.html

россия

северск

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, в мире, северск, донецкая народная республика