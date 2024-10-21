https://ria.ru/20241021/svo-1979078425.html

В Минздраве рассказали о помощи пластических хирургов раненным в ходе СВО

В Минздраве рассказали о помощи пластических хирургов раненным в ходе СВО - РИА Новости, 21.10.2024

В Минздраве рассказали о помощи пластических хирургов раненным в ходе СВО

Раненые военные могут бесплатно получать помощь пластических хирургов, специалисты работают с пациентами, пострадавшими от осколочных ранений, восстанавливая... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T10:33

2024-10-21T10:33

2024-10-21T10:33

специальная военная операция на украине

общество

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наталья мантурова

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Раненые военные могут бесплатно получать помощь пластических хирургов, специалисты работают с пациентами, пострадавшими от осколочных ранений, восстанавливая поврежденные участки лица и тела, заявила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист, пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова. "Наши специалисты работают с пациентами, пострадавшими от осколочных ранений, восстанавливая поврежденные участки тела и лица. Например, мы активно оперируем на базе военного госпиталя Бурденко и других клиник. Существующие государственные программы позволяют пациентам получать данную помощь бесплатно", - сказала Мантурова. Она уточнила, что также бесплатно оказываются реабилитационные, завершающие косметические процедуры, работают с военными и стоматологи.

https://ria.ru/20240815/vrachi-1966296654.html

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общество, россия, наталья мантурова, здоровье - общество