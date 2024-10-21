https://ria.ru/20241021/svo-1979078425.html
В Минздраве рассказали о помощи пластических хирургов раненным в ходе СВО
В Минздраве рассказали о помощи пластических хирургов раненным в ходе СВО - РИА Новости, 21.10.2024
В Минздраве рассказали о помощи пластических хирургов раненным в ходе СВО
Раненые военные могут бесплатно получать помощь пластических хирургов, специалисты работают с пациентами, пострадавшими от осколочных ранений, восстанавливая... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T10:33
2024-10-21T10:33
2024-10-21T10:33
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Раненые военные могут бесплатно получать помощь пластических хирургов, специалисты работают с пациентами, пострадавшими от осколочных ранений, восстанавливая поврежденные участки лица и тела, заявила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист, пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова. "Наши специалисты работают с пациентами, пострадавшими от осколочных ранений, восстанавливая поврежденные участки тела и лица. Например, мы активно оперируем на базе военного госпиталя Бурденко и других клиник. Существующие государственные программы позволяют пациентам получать данную помощь бесплатно", - сказала Мантурова. Она уточнила, что также бесплатно оказываются реабилитационные, завершающие косметические процедуры, работают с военными и стоматологи.
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общество, россия, наталья мантурова, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Наталья Мантурова, Здоровье - Общество
В Минздраве рассказали о помощи пластических хирургов раненным в ходе СВО
Мантурова: раненные в ходе СВО бесплатно получат помощь пластических хирургов
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Раненые военные могут бесплатно получать помощь пластических хирургов, специалисты работают с пациентами, пострадавшими от осколочных ранений, восстанавливая поврежденные участки лица и тела, заявила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист, пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова.
"Наши специалисты работают с пациентами, пострадавшими от осколочных ранений, восстанавливая поврежденные участки тела и лица. Например, мы активно оперируем на базе военного госпиталя Бурденко и других клиник. Существующие государственные программы позволяют пациентам получать данную помощь бесплатно", - сказала Мантурова.
Она уточнила, что также бесплатно оказываются реабилитационные, завершающие косметические процедуры, работают с военными и стоматологи.