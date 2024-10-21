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В Сумах в третий раз за час прогремели взрывы
В Сумах в третий раз за час прогремели взрывы - РИА Новости, 21.10.2024
В Сумах в третий раз за час прогремели взрывы
Взрывы в третий раз за последний час прогремели в городе Сумы на севере Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:02
2024-10-21T18:02
2024-10-21T18:02
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взрывы в третий раз за последний час прогремели в городе Сумы на севере Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее телеканал сообщал о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги. "У Сумах снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". С 14.33 (совпадает с мск) в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В Сумах в третий раз за час прогремели взрывы
"Общественное": в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы