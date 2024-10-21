https://ria.ru/20241021/sumy-1979154622.html
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 21.10.2024
В Сумах прогремели взрывы
Взрывы прогремели в понедельник в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T17:04
2024-10-21T17:04
2024-10-21T17:12
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Сумской области звучит более двух часов. "В Сумах были слышны звуки взрывов", - говорится в Telegram-канале "Общественного".
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В Сумах прогремели взрывы
"Общественное": в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы