https://ria.ru/20241021/sumy-1979154622.html

В Сумах прогремели взрывы

В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 21.10.2024

В Сумах прогремели взрывы

Взрывы прогремели в понедельник в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T17:04

2024-10-21T17:04

2024-10-21T17:12

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Сумской области звучит более двух часов. "В Сумах были слышны звуки взрывов", - говорится в Telegram-канале "Общественного".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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