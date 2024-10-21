В Сумах прогремела серия взрывов
"Общественное": в Сумах прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Сумах прозвучали взрывы", - говорится в сообщении.
По данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации на 09.59, сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Харьковской областях.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.