https://ria.ru/20241021/sumy-1979076477.html

В Сумах прогремела серия взрывов

В Сумах прогремела серия взрывов - РИА Новости, 21.10.2024

В Сумах прогремела серия взрывов

Серия взрывов прогремела в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T10:20

2024-10-21T10:20

2024-10-21T10:20

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Сумах прозвучали взрывы", - говорится в сообщении. По данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации на 09.59, сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Харьковской областях. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241021/ukraina-1979074962.html

https://ria.ru/20241021/konflikt-1979059624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сумы, россия, украина