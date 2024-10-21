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В Сумах прогремела серия взрывов - РИА Новости, 21.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:20 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/sumy-1979076477.html
В Сумах прогремела серия взрывов
В Сумах прогремела серия взрывов - РИА Новости, 21.10.2024
В Сумах прогремела серия взрывов
Серия взрывов прогремела в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T10:20
2024-10-21T10:20
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
россия
украина
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Сумах прозвучали взрывы", - говорится в сообщении. По данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации на 09.59, сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Харьковской областях. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241021/ukraina-1979074962.html
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в мире, сумы, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Россия, Украина
В Сумах прогремела серия взрывов

"Общественное": в Сумах прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Сумах прозвучали взрывы", - говорится в сообщении.
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По данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации на 09.59, сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Харьковской областях.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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