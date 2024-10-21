https://ria.ru/20241021/sumy-1979057111.html

В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры

В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 21.10.2024

В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден в Роменском районе Сумской области Украины, сообщили в Telegram-канале Сумской областной администрации. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T08:01

2024-10-21T08:01

2024-10-21T08:01

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Роменском районе Сумской области Украины, сообщили в Telegram-канале Сумской областной администрации. Как говорится в сообщении, поврежден об "критической инфраструктуры Роменского района". В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Киеве, Житомире, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Черниговской областях, а также в городе Лубны Полтавской области.

https://ria.ru/20240309/predpriyatie-1931987703.html

сумская область

украина

кривой рог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сумская область, украина, кривой рог