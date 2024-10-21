https://ria.ru/20241021/sudan-1979190053.html

В Судане проверяют данные о крушении самолета, где могли быть россияне

В Судане проверяют данные о крушении самолета, где могли быть россияне - РИА Новости, 21.10.2024

В Судане проверяют данные о крушении самолета, где могли быть россияне

Посольство России в Судане проверяет вместе с властями страны сообщения о потерпевшем крушение на западе страны транспортном самолете якобы с россиянами в... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T19:43

2024-10-21T19:43

2024-10-21T22:10

судан

в мире

россия

дарфур

ил-76

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ДОХА, 21 окт — РИА Новости. Посольство России в Судане проверяет вместе с властями страны сообщения о потерпевшем крушение на западе страны транспортном самолете якобы с россиянами в составе экипажа, заявили РИА Новости в дипмиссии в республике."Посольство в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента", — сказали в посольстве. В дипмиссии отметили, что "ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре".Захватившие западный регион Судана Дарфур мятежные Силы быстрого реагирования ранее заявили, что в провинции Северный Дарфур сбили суданский грузовой самолет Ил-76, в состав экипажа которого, по их утверждению, якобы входили российские граждане.С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что число жертв конфликта в Судане превысило 20 тысяч человек. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило десять миллионов человек.

https://ria.ru/20241010/sudan-1977308520.html

https://ria.ru/20241001/aviakatastrofa-1975766065.html

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Предположительно, место крушения в Судане транспортного самолета В соцсетях появились кадры, предположительно, с места крушения в Судане транспортного самолета, в составе экипажа которого якобы могли быть россияне 2024-10-21T19:43 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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судан, в мире, россия, дарфур, ил-76