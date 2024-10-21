https://ria.ru/20241021/sud-1979187780.html
Блогера Камикадзе Ди* заочно приговорили к восьми годам за фейки об армии
Блогера Камикадзе Ди* заочно приговорили к восьми годам за фейки об армии - РИА Новости, 21.10.2024
Блогера Камикадзе Ди* заочно приговорили к восьми годам за фейки об армии
Тверской суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии блогера Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди)* за фейки об армии, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:30
2024-10-21T19:30
2024-10-21T19:30
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии блогера Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди)* за фейки об армии, сообщили РИА Новости в инстанции. "Суд назначил 8 лет колонии", - сказали в суде. Также Иванову* запретили на четыре года администрировать интернет-ресурсы. Блогеру заочно предъявлено обвинение по части 1 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ), он объявлен в розыск. Иванов* ведет блог на YouTube, где рассуждает о новостях политики. В феврале 2023 года платформа заблокировала его блог из-за нарушений правил сообщества, но он завел новый. Сам он сообщал ранее, что эмигрировал в Чехию.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20241006/feyki-1976571766.html
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происшествия, россия, дмитрий иванов, тверской суд г. москвы, вооруженные силы рф
Происшествия, Россия, Дмитрий Иванов, Тверской суд г. Москвы, Вооруженные силы РФ
Блогера Камикадзе Ди* заочно приговорили к восьми годам за фейки об армии
Суд заочно приговорил блогера-иноагента Дмитрия Иванова к восьми годам колонии