https://ria.ru/20241021/sud-1979168058.html

Суд продлил арест журналистке Кеворковой* по делу об оправдании терроризма

Суд продлил арест журналистке Кеворковой* по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 21.10.2024

Суд продлил арест журналистке Кеворковой* по делу об оправдании терроризма

Басманный суд Москвы до 6 декабря продлил срок ареста журналистке Надежде Кеворковой* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:00

2024-10-21T18:00

2024-10-21T18:00

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орхан джемаль

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 6 декабря продлил срок ареста журналистке Надежде Кеворковой* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемой Кеворковой* меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 6 декабря", - рассказал собеседник агентства. Ранее следствие завершило работу по этому делу, Кеворковой* предъявили обвинение в окончательной редакции. Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в её Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"** в тексте, размещённом в Telegram-канале в 2021 году. Вину она не признаёт. Росфинмониторинг снес ее в список террористов и экстремистов в мае. Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20241011/kursk-1977653226.html

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москва

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происшествия, москва, россия, цар, надежда кеворкова, орхан джемаль, оон, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)