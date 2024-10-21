https://ria.ru/20241021/sud-1979168058.html
Суд продлил арест журналистке Кеворковой* по делу об оправдании терроризма
Суд продлил арест журналистке Кеворковой* по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 21.10.2024
Суд продлил арест журналистке Кеворковой* по делу об оправдании терроризма
Басманный суд Москвы до 6 декабря продлил срок ареста журналистке Надежде Кеворковой* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:00
2024-10-21T18:00
2024-10-21T18:00
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 6 декабря продлил срок ареста журналистке Надежде Кеворковой* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемой Кеворковой* меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 6 декабря", - рассказал собеседник агентства. Ранее следствие завершило работу по этому делу, Кеворковой* предъявили обвинение в окончательной редакции. Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в её Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"** в тексте, размещённом в Telegram-канале в 2021 году. Вину она не признаёт. Росфинмониторинг снес ее в список террористов и экстремистов в мае. Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20241011/kursk-1977653226.html
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происшествия, москва, россия, цар, надежда кеворкова, орхан джемаль, оон, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Москва, Россия, ЦАР, Надежда Кеворкова, Орхан Джемаль, ООН, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд продлил арест журналистке Кеворковой* по делу об оправдании терроризма
Басманный суд в Москве продлил арест журналистке Надежде Кеворковой до 6 декабря