https://ria.ru/20241021/ssha-1979097686.html

Политолог назвал цель любого президента США

Политолог назвал цель любого президента США - РИА Новости, 21.10.2024

Политолог назвал цель любого президента США

Целью любого президента США независимо от того, кто им будет, останется нанесение ущерба России и ее сдерживание, в том числе через усиление контроля над... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T12:20

2024-10-21T12:20

2024-10-21T12:20

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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Целью любого президента США независимо от того, кто им будет, останется нанесение ущерба России и ее сдерживание, в том числе через усиление контроля над постсоветскими странами, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости армянский политолог, руководитель информационно-аналитического центра "Луйс" Айк Айвазян. "Независимо от того, кто будет президентом США, он будет стараться сохранить мировую однополярную модель управления и помешать становлению многополярного мира. А поскольку движущей силой формирования многополярного мира является Россия, то любой президент США будет стараться навредить и сдержать Россию, в том числе и через усиление контроля над странами постсоветского пространства", - сказал Айвазян, отвечая на вопрос о влияние выборов в США на финансирование проектов в странах бывшего СССР. По его словам, если даже при Дональде Трампе в случае его победы на выборах снизится финансирование проектов в Молдавии, Армении и Грузии, то это будет означать, что США просто поменяли тактику, но цели Вашингтона останутся теми же. "То есть США при любом президенте всегда будут стремиться нанести России стратегическое поражение, при этом пожертвовав на этом пути любой страной. Мы – малые страны постсоветского пространства - должны надеяться не на результаты выборов в США, а углублять и укреплять отношения с Россией и активнее вносить свой вклад в формирование более справедливого многополярного мироустройства", - сказал Айвазян.

https://ria.ru/20241010/peskov-1977367520.html

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сша, россия, ссср, дональд трамп