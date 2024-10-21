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Политолог назвал цель любого президента США - РИА Новости, 21.10.2024
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12:20 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/ssha-1979097686.html
Политолог назвал цель любого президента США
Политолог назвал цель любого президента США - РИА Новости, 21.10.2024
Политолог назвал цель любого президента США
Целью любого президента США независимо от того, кто им будет, останется нанесение ущерба России и ее сдерживание, в том числе через усиление контроля над... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:20
2024-10-21T12:20
сша
россия
ссср
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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Целью любого президента США независимо от того, кто им будет, останется нанесение ущерба России и ее сдерживание, в том числе через усиление контроля над постсоветскими странами, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости армянский политолог, руководитель информационно-аналитического центра "Луйс" Айк Айвазян. "Независимо от того, кто будет президентом США, он будет стараться сохранить мировую однополярную модель управления и помешать становлению многополярного мира. А поскольку движущей силой формирования многополярного мира является Россия, то любой президент США будет стараться навредить и сдержать Россию, в том числе и через усиление контроля над странами постсоветского пространства", - сказал Айвазян, отвечая на вопрос о влияние выборов в США на финансирование проектов в странах бывшего СССР. По его словам, если даже при Дональде Трампе в случае его победы на выборах снизится финансирование проектов в Молдавии, Армении и Грузии, то это будет означать, что США просто поменяли тактику, но цели Вашингтона останутся теми же. "То есть США при любом президенте всегда будут стремиться нанести России стратегическое поражение, при этом пожертвовав на этом пути любой страной. Мы – малые страны постсоветского пространства - должны надеяться не на результаты выборов в США, а углублять и укреплять отношения с Россией и активнее вносить свой вклад в формирование более справедливого многополярного мироустройства", - сказал Айвазян.
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сша, россия, ссср, дональд трамп
США, Россия, СССР, Дональд Трамп
Политолог назвал цель любого президента США

Политолог Айвазян: целью любого президента США останется нанесение ущерба России

© AP Photo / Chris O'MearaПодготовка к выступлению президента США
Подготовка к выступлению президента США - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Chris O'Meara
Подготовка к выступлению президента США. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Целью любого президента США независимо от того, кто им будет, останется нанесение ущерба России и ее сдерживание, в том числе через усиление контроля над постсоветскими странами, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости армянский политолог, руководитель информационно-аналитического центра "Луйс" Айк Айвазян.
"Независимо от того, кто будет президентом США, он будет стараться сохранить мировую однополярную модель управления и помешать становлению многополярного мира. А поскольку движущей силой формирования многополярного мира является Россия, то любой президент США будет стараться навредить и сдержать Россию, в том числе и через усиление контроля над странами постсоветского пространства", - сказал Айвазян, отвечая на вопрос о влияние выборов в США на финансирование проектов в странах бывшего СССР.
По его словам, если даже при Дональде Трампе в случае его победы на выборах снизится финансирование проектов в Молдавии, Армении и Грузии, то это будет означать, что США просто поменяли тактику, но цели Вашингтона останутся теми же. "То есть США при любом президенте всегда будут стремиться нанести России стратегическое поражение, при этом пожертвовав на этом пути любой страной. Мы – малые страны постсоветского пространства - должны надеяться не на результаты выборов в США, а углублять и укреплять отношения с Россией и активнее вносить свой вклад в формирование более справедливого многополярного мироустройства", - сказал Айвазян.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Песков рассказал, как оскорбления США в адрес России скажутся на отношениях
10 октября, 12:32
 
СШАРоссияСССРДональд Трамп
 
 
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