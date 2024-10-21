https://ria.ru/20241021/ssha-1979097348.html

Американского наемника заочно приговорили к 14 годам тюрьмы

Американского наемника заочно приговорили к 14 годам тюрьмы - РИА Новости, 21.10.2024

Американского наемника заочно приговорили к 14 годам тюрьмы

Гражданин США Джастин Мишлер заочно приговорен к 14 годам лишения свободы и объявлен в международный розыск за участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ,... РИА Новости, 21.10.2024

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Гражданин США Джастин Мишлер заочно приговорен к 14 годам лишения свободы и объявлен в международный розыск за участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Установлено, что после 27 февраля 2022 года гражданин США Мишлер Джастин Эллиот прибыл в пункт постоянной дислокации Интернационального легиона на Украине и вступил в него в качестве наёмника. За деньги он согласился участвовать в боевых действиях против ВС РФ. На территории тренировочных баз Интернационального легиона он прошёл военную подготовку, а после участвовал в боевых действиях в ДНР на стороне ВСУ. "По ходатайству следствия в отношении Мишлера заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - сказали в ведомстве. В ведомстве добавили, что американец заочно признан виновным в наемничестве.

https://ria.ru/20241021/naemniki-1979057486.html

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сша, россия, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)