https://ria.ru/20241021/sputnik-1979196605.html
"Бюро 1440" инвестирует в создание российского аналога Starlink
"Бюро 1440" инвестирует в создание российского аналога Starlink - РИА Новости, 21.10.2024
"Бюро 1440" инвестирует в создание российского аналога Starlink
"Бюро 1440" инвестирует более 300 миллиардов рублей в строительство аппаратов и инфраструктуры низкоорбитальной спутниковой группировки скоростного доступа в... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T20:32
2024-10-21T20:32
2024-10-21T20:32
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. "Бюро 1440" инвестирует более 300 миллиардов рублей в строительство аппаратов и инфраструктуры низкоорбитальной спутниковой группировки скоростного доступа в интернет, а Минцифры направит более 100 миллиардов рублей на компенсацию ставки по льготным кредитам и финансирование запусков, говорится в Telegram-канале министерства. "Группировка создаётся в рамках государственно-частного партнёрства - более 300 миллиардов рублей инвестирует "Бюро 1440" в строительство аппаратов и инфраструктуры; более 100 миллиардов рублей направит Минцифры на компенсацию ставки по льготным кредитам и финансирование запусков", - сказано в сообщении. К концу 2027 года "Бюро 1440" планирует запустить 292 аппарата собственной разработки, а до 2030 года - 383. Ранее в октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российская низкоорбитальная спутниковая группировка будет способна обеспечить быстрым интернетом не только Россию, но и дружественные ей страны. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2025-2027 годы, на создание низкоорбитальной спутниковой группировки в рамках федерального проекта "Инфраструктура доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в следующем году будет выделено 23,3 миллиарда рублей. Сервис широкополосной передачи данных на базе собственной низкоорбитальной спутниковой группировки создает российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440". В мае компания запустила три отечественных низкоорбитальных спутника связи, на которых впервые в истории отечественной космической индустрии аппараты используют связь 5G.
https://ria.ru/20240520/5g-1947172525.html
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россия, михаил мишустин, технологии
Наука, Россия, Михаил Мишустин, Технологии
"Бюро 1440" инвестирует в создание российского аналога Starlink
"Бюро 1440" инвестирует 300 миллиардов рублей в создание российского Starlink
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. "Бюро 1440" инвестирует более 300 миллиардов рублей в строительство аппаратов и инфраструктуры низкоорбитальной спутниковой группировки скоростного доступа в интернет, а Минцифры направит более 100 миллиардов рублей на компенсацию ставки по льготным кредитам и финансирование запусков, говорится в Telegram-канале министерства.
"Группировка создаётся в рамках государственно-частного партнёрства - более 300 миллиардов рублей инвестирует "Бюро 1440" в строительство аппаратов и инфраструктуры; более 100 миллиардов рублей направит Минцифры на компенсацию ставки по льготным кредитам и финансирование запусков", - сказано в сообщении.
К концу 2027 года "Бюро 1440" планирует запустить 292 аппарата собственной разработки, а до 2030 года - 383.
Ранее в октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин
заявил, что российская низкоорбитальная спутниковая группировка будет способна обеспечить быстрым интернетом не только Россию, но и дружественные ей страны.
Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2025-2027 годы, на создание низкоорбитальной спутниковой группировки в рамках федерального проекта "Инфраструктура доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в следующем году будет выделено 23,3 миллиарда рублей.
Сервис широкополосной передачи данных на базе собственной низкоорбитальной спутниковой группировки создает российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440". В мае компания запустила три отечественных низкоорбитальных спутника связи, на которых впервые в истории отечественной космической индустрии аппараты используют связь 5G.