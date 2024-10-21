https://ria.ru/20241021/sputnik-1979196605.html

"Бюро 1440" инвестирует в создание российского аналога Starlink

"Бюро 1440" инвестирует в создание российского аналога Starlink - РИА Новости, 21.10.2024

"Бюро 1440" инвестирует в создание российского аналога Starlink

"Бюро 1440" инвестирует более 300 миллиардов рублей в строительство аппаратов и инфраструктуры низкоорбитальной спутниковой группировки скоростного доступа в... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T20:32

2024-10-21T20:32

2024-10-21T20:32

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россия

михаил мишустин

технологии

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. "Бюро 1440" инвестирует более 300 миллиардов рублей в строительство аппаратов и инфраструктуры низкоорбитальной спутниковой группировки скоростного доступа в интернет, а Минцифры направит более 100 миллиардов рублей на компенсацию ставки по льготным кредитам и финансирование запусков, говорится в Telegram-канале министерства. "Группировка создаётся в рамках государственно-частного партнёрства - более 300 миллиардов рублей инвестирует "Бюро 1440" в строительство аппаратов и инфраструктуры; более 100 миллиардов рублей направит Минцифры на компенсацию ставки по льготным кредитам и финансирование запусков", - сказано в сообщении. К концу 2027 года "Бюро 1440" планирует запустить 292 аппарата собственной разработки, а до 2030 года - 383. Ранее в октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российская низкоорбитальная спутниковая группировка будет способна обеспечить быстрым интернетом не только Россию, но и дружественные ей страны. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2025-2027 годы, на создание низкоорбитальной спутниковой группировки в рамках федерального проекта "Инфраструктура доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в следующем году будет выделено 23,3 миллиарда рублей. Сервис широкополосной передачи данных на базе собственной низкоорбитальной спутниковой группировки создает российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440". В мае компания запустила три отечественных низкоорбитальных спутника связи, на которых впервые в истории отечественной космической индустрии аппараты используют связь 5G.

https://ria.ru/20240520/5g-1947172525.html

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россия, михаил мишустин, технологии