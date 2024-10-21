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США расширили "черный список" компаний из Китая, Египта, Пакистана и ОАЭ
США расширили "черный список" компаний из Китая, Египта, Пакистана и ОАЭ - РИА Новости, 21.10.2024
США расширили "черный список" компаний из Китая, Египта, Пакистана и ОАЭ
Бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли США внесло изменения в правила экспортного контроля, добавив 26 новых организаций из Китая,... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T20:42
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ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли США внесло изменения в правила экспортного контроля, добавив 26 новых организаций из Китая, Египта, Пакистана и ОАЭ в "черный список", говорится в опубликованном в понедельник заявлении ведомства. Согласно документу, список был расширен на 26 позиций, включающих организации, деятельность которых может угрожать национальной безопасности США или противоречит интересам их внешней политики. Кроме того, было изменено одно уже существующее положение, касающееся китайской компании. Также в рамках этой поправки две организации были удалены из "черного списка", одна из них базировалась в Китае, а вторая имела представительства в Канаде, Индии, Японии, Малайзии, Швеции и ОАЭ. Внесение изменений в список минторга США запрещает указанным организациям доступ к ряду товаров и технологий США, параллельно усиливая меры контроля за экспортом в эти страны.
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в мире, сша, китай, оаэ
США расширили "черный список" компаний из Китая, Египта, Пакистана и ОАЭ
В США внесли 26 организаций из Китая, Египта, Пакистана и ОАЭ в "черный список"