https://ria.ru/20241021/spirs-1979169819.html

Бритни Спирс заключила брак сама с собой

Бритни Спирс заключила брак сама с собой - РИА Новости, 21.10.2024

Бритни Спирс заключила брак сама с собой

Американская певица Бритни Спирс заявила, что заключила брак сама с собой, она назвала эту идею "самой гениальной" в жизни. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:09

2024-10-21T18:09

2024-10-21T18:32

бритни спирс

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шоубиз

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лос-анджелес

джастин тимберлейк

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс заявила, что заключила брак сама с собой, она назвала эту идею "самой гениальной" в жизни."День, когда я заключила брак сама с собой... Это может показаться унизительным или глупым, но я думаю, что это самое гениальное, что я когда-либо делала", - написала Спирс в соцсети Instagram*.Также певица опубликовала видео в белом платье с фатой.В мае портал TMZ со ссылкой на близкие к певице источники сообщал, что ментальное здоровье Спирс ухудшилось после того, как ее отец Джейми Спирс перестал быть ее опекуном, существует риск того, что она может причинить вред себе или окружающим.Отец Спирс контролировал большинство аспектов жизни своей дочери с 2008 года, когда суд установил опекунство над ней на фоне психологических проблем певицы и потери ею опекунства над собственными детьми. В частности, под полным контролем Джейми Спирса находились все деньги, которые зарабатывала его дочь, и все ее финансовые решения. Кроме того, все решения о выступлениях, записях, турах, шоу и даже личных встречах Бритни также принимал ее отец. Он полностью контролировал ее личную жизнь. Певица была вынуждена оплачивать и расходы отца, в том числе на адвокатов, которые требовали сохранить режим опекунства.В июне 2021 года певица прервала многолетнее молчание, заявив в суде, что ее отец злоупотребляет правами опекуна. Суд частично пошел ей навстречу и разрешил получить собственного адвоката. До этого интересы Спирс представлял адвокат ее отца, поскольку еще в 2008 году суд постановил, что певица недостаточно уравновешена, чтобы нанять собственного юриста. В середине ноября 2021 года суд в Лос-Анджелесе официально прекратил опекунство над Бритни Спирс.В октябре 2023 года вышли ее мемуары "Женщина во мне", где артистка, в частности, призналась, что решилась прервать беременность по настоянию ее экс-возлюбленного, певца Джастина Тимберлейка, который не хотел становиться отцом. В августе 2024 журнал Variety сообщил о готовящейся экранизации книги, которой займется режиссер Джон М. Чу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240427/britni-1942816611.html

https://ria.ru/20240125/spirs-1923278422.html

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бритни спирс, в мире, россия, лос-анджелес, джастин тимберлейк