https://ria.ru/20241021/spetsoperatsiya-1979175758.html

Спецоперация 21 октября: ВСУ за сутки потеряли до 1,7 тысячи военнослужащих

Спецоперация 21 октября: ВСУ за сутки потеряли до 1,7 тысячи военнослужащих - РИА Новости, 21.10.2024

Спецоперация 21 октября: ВСУ за сутки потеряли до 1,7 тысячи военнослужащих

Подразделения группировок ВС РФ за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям 40 украинских бригад и отразили 16 контратак, противник потерял при этом до... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:36

2024-10-21T18:36

2024-10-21T18:36

специальная военная операция на украине

украина

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вооруженные силы украины

владимир путин

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Подразделения группировок ВС РФ за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям 40 украинских бригад и отразили 16 контратак, противник потерял при этом до 1,7 тысячи военнослужащих, следует из сводки Минобороны России о ходе ведения спецоперации. Кроме того, Киев лишился двух БМП Bradley и бронетранспортёра М1117 производства США, гаубицы "Мста-Б", гаубицы М777 и двух орудий М119 производства США, двух самоходных артиллерийских установок Krab польского производства, одной "Богдана" и одной "Гвоздика", гаубицы FH-70 производства Великобритании, противотанковой пушки "Рапира", двух орудий Д-20 и трёх Д-30. Уничтожены четыре полевых склада с боеприпасами. Авиацией, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных беспилотников, пункту временной дисклокации иностранных наемников. Средства ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS производства США и 52 беспилотника. Наступление продолжаетсяВ отдельной сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области говорится, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям 12 украинских бригад в приграничных районах области, отразили контратаку 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новоивановки. Авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 12 украинских бригад в 17 районах курского приграничья, а также удары по сосредоточению и резервам восьми бригад ВСУ в семи районах в Сумской области. За сутки ВСУ на курском направлении потеряли более 260 военнослужащих, два танка, БМП и 13 боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы. С начала боёв здесь Киев лишился уже 25420 человек. Мог ли Трамп угрожать ударами по МосквеГазета Wall Street Journal выпустила материал, согласно которому кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что угрожал российскому лидеру Владимиру Путину "нанести удар по центру Москвы" в случае, если он "нацелится" на Украину". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя это высказывание журналистам, заявил, что Кремль предпочитает не придавать публичности содержание разговоров на высшем уровне. По его словам, сейчас звучит очень много разных горячих и весьма эмоциональных заявлений в США в рамках избирательной кампании. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что бывший президент США и кандидат на предстоящих выборах не мог угрожать ударами по Москве в переговорах, так как обычно в диалоге он ведет себя "как шелковый", а отношения с ним обычно теплые. Если бы такие угрозы действительно имели место, единственным ответом на подобное, мог бы быть ответный удар по Вашингтону, подчеркнул Медведев. Не предмет торга Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил в интервью РИА Новости, что возможность завершения конфликта в 2025 году, о которой ранее говорил Владимир Зеленский, будет зависеть исключительно от степени реализации целей и задач спецоперации. По его словам, вернувшиеся в состав России регионы не могут быть предметом торга на возможных мирных переговорах. Кроме того, Киевский режим представляет угрозу безопасности Украины и ее граждан, а лучшей гарантией безопасности было бы возвращение к нейтральному внеблоковому, безъядерному статусу, соблюдению прав этнических русских, русскоязычных граждан, защите русского языка, образовательных и языковых прав нацменьшинств. Также Полищук отметил, что украинский кризис не является локальным конфликтом и имеет геополитическое измерение, что отличает его от немецкого, корейского, кипрского и других кризисов. Так он прокомментировал сообщения в СМИ о том, что, по мнению некоторых западных и украинских чиновников, урегулирование конфликта возможно только по "немецкому сценарию". Основная проблема КиеваАгентство Рейтер в понедельник сообщило со ссылкой на очевидцев, что глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев с необъявленным ранее визитом. Газета Wall Street Journal, в свою очередь, сообщила, что он в ходе этого визита не объявит о новой военной помощи и не даст разрешение ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ. Позднее Пентагон подтвердил, что его Остин прибыл на Украину, встретится там с ее руководством и подчеркнет обязательства США по оказанию Киеву военной помощи. Позднее агентство Укринформ сообщило, что Остин в ходе визита в Киев объявил о выделении пакета военных поставок Украине на 400 миллионов долларов, в него войдут боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины. Глава Пентагона добавил, что хотел бы еще раз созвать контактную группу по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на встрече с Путиным в Москве заявил, что его страна продолжит содействовать РФ и Украине по обмену пленными, а также готова приложить дополнительные усилия для урегулирования кризисных ситуаций. Испанское издание Pais рассказало со ссылкой на солдат ВСУ, что мобилизация на Украине идёт плохо, а военнослужащие на передовой не хотят видеть рядом с собой тех, кого насильно заставили вступить в ряды ВСУ. Также украинские военные пожаловались на бегство своих сослуживцев с позиций, нехватку личного состава, отсутствие ротации, а также общую деморализацию. В пресс-службе минобороны Украины прокомментировали Pais, что основная проблема Киева сейчас не в вооружении, а в нехватке людей, так как никто не хочет вступать в ряды ВСУ. Пробный проект ВСУ Воздушная тревога в понедельник была объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах, в Кривом Роге Днепропетровской области, в Черниговской, Житомирской, Ровенской и Черкасской областях, а также в Киеве и в подконтрольном ВСУ Запорожье. Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, удар в Запорожье был нанесён по ключевому судостроительному заводу, который производил морские безэкипажные катера для операций ВСУ в Чёрном море. Главком украинскими войсками Александр Сырский сообщил, что ВСУ вводят пробный проект по увеличению срока подготовки новобранцев до полутора месяцев, заявил в понедельник главком украинскими войсками Александр Сырский.

https://ria.ru/20241021/economist-1979121372.html

https://ria.ru/20241021/fa-1979082298.html

https://ria.ru/20241021/ostin-1979094453.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

украина, киев, ллойд остин, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, дмитрий медведев, министерство обороны сша