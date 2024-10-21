https://ria.ru/20241021/sokraschenie-1979051206.html

СМИ: западные авиакомпании начали сокращать рейсы в Китай из-за России

СМИ: западные авиакомпании начали сокращать рейсы в Китай из-за России - РИА Новости, 21.10.2024

СМИ: западные авиакомпании начали сокращать рейсы в Китай из-за России

Западные авиакомпании начали сокращать рейсы в Китай из-за того, что воздушное пространство России закрыто для перевозчиков из ЕС, США и ряда других стран,... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T05:10

2024-10-21T05:10

2024-10-21T05:21

технологии

китай

евросоюз

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739643451_438:807:2644:2048_1920x0_80_0_0_7b8b8e532b19d5183808566d13fba455.jpg

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Западные авиакомпании начали сокращать рейсы в Китай из-за того, что воздушное пространство России закрыто для перевозчиков из ЕС, США и ряда других стран, сообщает издание South China Morning Post."С этого месяца международные авиакомпании начинают сокращать количество рейсов в КНР, поскольку китайские перевозчики получают конкурентное преимущество благодаря использованию российского воздушного пространства для полетов в Европу", — говорится в материале.По данным издания, китайские авиакомпании экономят десятки тысяч долларов благодаря прямым маршрутам, проходящим через воздушное пространство России."Китайские авиакомпании, которые используют российское воздушное пространство, предлагают более низкие тарифы и большее количество рейсов, особенно из небольших китайских городов, куда не летают иностранные перевозчики", — пишет издание со ссылкой на директора по консалтинговым услугам гонконгской авиакомпании Asian Sky.При этом, как отмечают эксперты, американские и европейские авиакомпании могут более эффективно использовать свои самолеты на трансатлантических маршрутах.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Среди прочих под ударом оказался и сектор гражданской авиации. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов, Россия ответила на это зеркально.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240903/ruchnaya_klad-1970118662.html

https://ria.ru/20241014/samolet-1977873579.html

https://ria.ru/20241005/emirates-1976511129.html

китай

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, китай, евросоюз, россия, сша