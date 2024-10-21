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СМИ: западные авиакомпании начали сокращать рейсы в Китай из-за России
СМИ: западные авиакомпании начали сокращать рейсы в Китай из-за России - РИА Новости, 21.10.2024
СМИ: западные авиакомпании начали сокращать рейсы в Китай из-за России
Западные авиакомпании начали сокращать рейсы в Китай из-за того, что воздушное пространство России закрыто для перевозчиков из ЕС, США и ряда других стран,... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T05:10
2024-10-21T05:10
2024-10-21T05:21
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Западные авиакомпании начали сокращать рейсы в Китай из-за того, что воздушное пространство России закрыто для перевозчиков из ЕС, США и ряда других стран, сообщает издание South China Morning Post."С этого месяца международные авиакомпании начинают сокращать количество рейсов в КНР, поскольку китайские перевозчики получают конкурентное преимущество благодаря использованию российского воздушного пространства для полетов в Европу", — говорится в материале.По данным издания, китайские авиакомпании экономят десятки тысяч долларов благодаря прямым маршрутам, проходящим через воздушное пространство России."Китайские авиакомпании, которые используют российское воздушное пространство, предлагают более низкие тарифы и большее количество рейсов, особенно из небольших китайских городов, куда не летают иностранные перевозчики", — пишет издание со ссылкой на директора по консалтинговым услугам гонконгской авиакомпании Asian Sky.При этом, как отмечают эксперты, американские и европейские авиакомпании могут более эффективно использовать свои самолеты на трансатлантических маршрутах.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Среди прочих под ударом оказался и сектор гражданской авиации. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов, Россия ответила на это зеркально.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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технологии, китай, евросоюз, россия, сша
Технологии, Китай, Евросоюз, Россия, США
СМИ: западные авиакомпании начали сокращать рейсы в Китай из-за России
SCMP: западные авиакомпании сокращают рейсы в Китай из-за ответных мер России