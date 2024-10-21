https://ria.ru/20241021/sochi-1979155819.html
В Сочи задержали таксиста, подравшегося с жительницей Москвы
В Сочи задержали таксиста, подравшегося с жительницей Москвы - РИА Новости, 21.10.2024
В Сочи задержали таксиста, подравшегося с жительницей Москвы
Сочинские полицейские задержали 49-летнего таксиста, подравшегося с москвичкой на дороге в центре курорта, сообщили в пресс-службе городского УВД. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T17:12
2024-10-21T17:12
2024-10-21T17:13
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СОЧИ 21 окт – РИА Новости. Сочинские полицейские задержали 49-летнего таксиста, подравшегося с москвичкой на дороге в центре курорта, сообщили в пресс-службе городского УВД. Инцидент произошёл на центральной улице Горького в Сочи неподалеку от железнодорожного вокзала. Сообщение о драке поступило правоохранителям от прохожих, пояснили в полиции. На кадрах видео, опубликованных в соцсетях, мужчина в процессе конфликта бросает в женщину коляску, которая попала в ребенка. В ответ женщина, отпустив руку своего ребенка, напала на мужчину с кулаками, а мальчик упал на асфальт. Позже в полиции сообщили, что женщину задержали, в отношении нее составили административный протокол за нарушение порядка в общественных местах и посадили в камеру. Правоохранители также занялись поиском таксиста – второго участника конфликта, рассказывал РИА Новости начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев. "Водителя такси, с которым конфликтовала женщина на улице Горького, задержали сотрудники ДПС, 49-летнего мужчину доставили в отдел полиции Центрального района Сочи. Сейчас в отношении него проводится проверка", - говорится в Telegram-канале сочинского УВД. Водитель такси объяснил, что девушка сама бросилась к нему в машину с детской коляской. "Я сидел в машине на железнодорожном вокзале, увидел, как девушка стоит на середине дороги, переодевает мальчика. Я окно опустил, сказал, зачем ты там стоишь?.. Я уже вышел из машины, она все эти вещи берет и в водительскую дверь это всё. Я эти вещи отодвигаю, коляску эту, хочу сесть в машину, она опять все эти вещи берет и бьет уже мою дверь, я взял эту коляску и, получилось, в её сторону кинул", - рассказал правоохранителям таксист. Видео его время задержания опубликовано в Telegram-канале полиции. Ребенок женщины сейчас находится в лечебном учреждении, уточнили правоохранители. В полиции РИА Новости сообщили, что сегодня ему исполнилось 2 года.
https://ria.ru/20240825/napadenie-1968356596.html
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происшествия, сочи, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Сочи, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Сочи задержали таксиста, подравшегося с жительницей Москвы
В Сочи задержали таксиста, подравшегося с москвичкой на дороге в центре города
СОЧИ 21 окт – РИА Новости. Сочинские полицейские задержали 49-летнего таксиста, подравшегося с москвичкой на дороге в центре курорта, сообщили в пресс-службе городского УВД.
Инцидент произошёл на центральной улице Горького
в Сочи неподалеку от железнодорожного вокзала. Сообщение о драке поступило правоохранителям от прохожих, пояснили в полиции. На кадрах видео, опубликованных в соцсетях, мужчина в процессе конфликта бросает в женщину коляску, которая попала в ребенка. В ответ женщина, отпустив руку своего ребенка, напала на мужчину с кулаками, а мальчик упал на асфальт.
Позже в полиции сообщили, что женщину задержали, в отношении нее составили административный протокол за нарушение порядка в общественных местах и посадили в камеру. Правоохранители также занялись поиском таксиста – второго участника конфликта, рассказывал РИА Новости начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев.
"Водителя такси, с которым конфликтовала женщина на улице Горького, задержали сотрудники ДПС, 49-летнего мужчину доставили в отдел полиции Центрального района Сочи. Сейчас в отношении него проводится проверка", - говорится в Telegram-канале сочинского УВД.
Водитель такси объяснил, что девушка сама бросилась к нему в машину с детской коляской. "Я сидел в машине на железнодорожном вокзале, увидел, как девушка стоит на середине дороги, переодевает мальчика. Я окно опустил, сказал, зачем ты там стоишь?.. Я уже вышел из машины, она все эти вещи берет и в водительскую дверь это всё. Я эти вещи отодвигаю, коляску эту, хочу сесть в машину, она опять все эти вещи берет и бьет уже мою дверь, я взял эту коляску и, получилось, в её сторону кинул", - рассказал правоохранителям таксист. Видео его время задержания опубликовано в Telegram-канале полиции.
Ребенок женщины сейчас находится в лечебном учреждении, уточнили правоохранители. В полиции РИА Новости сообщили, что сегодня ему исполнилось 2 года.