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В Сочи задержали жительницу Москвы, устроившую драку на дороге - РИА Новости, 21.10.2024
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12:52 21.10.2024 (обновлено: 16:16 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/sochi-1979102044.html
В Сочи задержали жительницу Москвы, устроившую драку на дороге
В Сочи задержали жительницу Москвы, устроившую драку на дороге - РИА Новости, 21.10.2024
В Сочи задержали жительницу Москвы, устроившую драку на дороге
Сочинские полицейские задержали и составили административный протокол на москвичку, которая устроила драку на дороге в центре города, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:52
2024-10-21T16:16
происшествия
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россия
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СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Сочинские полицейские задержали и составили административный протокол на москвичку, которая устроила драку на дороге в центре города, сообщили в пресс-службе городского УВД. Инцидент произошёл в центре Сочи неподалёку от железнодорожного вокзала. Сообщение о драке поступило правоохранителям от прохожих, пояснили в полиции. На кадрах видео, опубликованных в соцсетях, мужчина в процессе конфликта бросает в женщину коляску, которая попала в ребенка. В ответ женщина, отпустив руку своего ребенка, напала на мужчину с кулаками, а ребенок упал на асфальт. "Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС задержали хулиганку и доставили в отдел полиции. В отношении гостьи нашего города составили административный протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ (нарушение порядка в общественных местах) и поместили в камеру для задержанных", - говорится в сообщении УВД. Как пояснил РИА Новости начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев, второй участник конфликта работает таксистом, "его еще ищут".Ребенок женщины сейчас находится в лечебном учреждении, уточнили правоохранители. В полиции агентству сообщили, что сегодня ему исполнилось 2 года.
https://ria.ru/20240906/arest-1971165473.html
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происшествия, сочи, россия
Происшествия, Сочи, Россия
В Сочи задержали жительницу Москвы, устроившую драку на дороге

В Сочи задержали жительницу Москвы, устроившую драку на дороге при ребенке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Сочинские полицейские задержали и составили административный протокол на москвичку, которая устроила драку на дороге в центре города, сообщили в пресс-службе городского УВД.
Инцидент произошёл в центре Сочи неподалёку от железнодорожного вокзала. Сообщение о драке поступило правоохранителям от прохожих, пояснили в полиции.
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На кадрах видео, опубликованных в соцсетях, мужчина в процессе конфликта бросает в женщину коляску, которая попала в ребенка. В ответ женщина, отпустив руку своего ребенка, напала на мужчину с кулаками, а ребенок упал на асфальт.
"Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС задержали хулиганку и доставили в отдел полиции. В отношении гостьи нашего города составили административный протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ (нарушение порядка в общественных местах) и поместили в камеру для задержанных", - говорится в сообщении УВД.
Как пояснил РИА Новости начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев, второй участник конфликта работает таксистом, "его еще ищут".
Ребенок женщины сейчас находится в лечебном учреждении, уточнили правоохранители. В полиции агентству сообщили, что сегодня ему исполнилось 2 года.
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