https://ria.ru/20241021/smolensk-1979177153.html

Многофункциональный семейный водный комплекс построят в Смоленске

Многофункциональный семейный водный комплекс построят в Смоленске - РИА Новости, 21.10.2024

Многофункциональный семейный водный комплекс построят в Смоленске

Многофункциональный семейный водный комплекс планируют построить в Смоленске вместо устаревшего бассейна "Дельфин" на улице Кутузова, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:40

2024-10-21T18:40

2024-10-21T18:40

смоленская область

смоленск

смоленская область

россия

василий анохин

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Многофункциональный семейный водный комплекс планируют построить в Смоленске вместо устаревшего бассейна "Дельфин" на улице Кутузова, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале. На его территории оборудуют спортивный крытый и всесезонный уличный бассейны, залы для фитнеса, сухого плавания, а также парные, сауны, бани, хаммамы и СПА-центр. Также там обустроят акватермальную зону для отдыха взрослых и детей, ресторанный дворик и интерактивный музей. Благодаря этому жители и гости города получат широкие возможности для занятий спортом, оздоровления и активного досуга. "Строительство нового комплекса планируется завершить в 2027 году. Проект будет реализован в рамках механизма государственно-частного партнерства – концессионного соглашения, подписанногоп области с ГК "Основа" на XII Международном спортивном форуме "Россия – спортивная держава" в Уфе", - написал Анохин. Он уточнил, что на возведение масштабного спортивного объекта будет направлено более 1,3 миллиарда рублей. Почти 760 миллионов рублей из них – это субсидия из федерального бюджета. Остальные средства вложит инвестор. Проект реализуется при поддержке Минспорта России в рамках федпроекта "Я выбираю спорт" национального проекта "Демография". В новом водном комплексе бесплатно будут заниматься воспитанники спортшкол и льготные категории граждан.

https://ria.ru/20241017/smolensk-1978470141.html

https://ria.ru/20241014/smolenskaya-oblast-1977940370.html

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смоленск, смоленская область, россия, василий анохин