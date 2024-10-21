https://ria.ru/20241021/smi-1979060607.html

СМИ: Остин в Киеве не даст разрешение на удары вглубь России

СМИ: Остин в Киеве не даст разрешение на удары вглубь России - РИА Новости, 21.10.2024

СМИ: Остин в Киеве не даст разрешение на удары вглубь России

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Киев не объявит о новой военной помощи и не даст разрешение ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T08:59

2024-10-21T08:59

2024-10-21T09:10

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955505017_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdf9cc1ac5da9ce29bad272f1566de26.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Киев не объявит о новой военной помощи и не даст разрешение ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ, сообщает газета Wall Street Journal.Ранее агентство Рейтер сообщило, что Остин прибыл в Киев с необъявленным ранее визитом."Остин прибыл в Киев... без новой военной помощи или разрешения... (украинским) силам использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России", - пишет издание.Как отмечает газета, это, скорее всего, будет последним визитом Остина в Киев в качестве министра обороны США.Издание со ссылкой на американских чиновников напоминает, что Остин, в отличие от американского госсекретаря Энтони Блинкена, всегда выступал за сдержанное оказание помощи Украине, выражал обеспокоенность чрезмерными поставками оружия со складов США и сложностями обучения ВСУ.Ранее президент США Джо Байден заявил, что в американской администрации на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу применения Украиной дальнобойных вооружений против РФ.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241021/mid-1979059910.html

https://ria.ru/20241021/ukraina-1978711217.html

https://ria.ru/20241020/konflikt-1979036737.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, россия, вооруженные силы украины