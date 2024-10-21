Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Остин в Киеве не даст разрешение на удары вглубь России - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 21.10.2024 (обновлено: 09:10 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/smi-1979060607.html
СМИ: Остин в Киеве не даст разрешение на удары вглубь России
СМИ: Остин в Киеве не даст разрешение на удары вглубь России - РИА Новости, 21.10.2024
СМИ: Остин в Киеве не даст разрешение на удары вглубь России
Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Киев не объявит о новой военной помощи и не даст разрешение ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T08:59
2024-10-21T09:10
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955505017_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdf9cc1ac5da9ce29bad272f1566de26.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Киев не объявит о новой военной помощи и не даст разрешение ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ, сообщает газета Wall Street Journal.Ранее агентство Рейтер сообщило, что Остин прибыл в Киев с необъявленным ранее визитом."Остин прибыл в Киев... без новой военной помощи или разрешения... (украинским) силам использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России", - пишет издание.Как отмечает газета, это, скорее всего, будет последним визитом Остина в Киев в качестве министра обороны США.Издание со ссылкой на американских чиновников напоминает, что Остин, в отличие от американского госсекретаря Энтони Блинкена, всегда выступал за сдержанное оказание помощи Украине, выражал обеспокоенность чрезмерными поставками оружия со складов США и сложностями обучения ВСУ.Ранее президент США Джо Байден заявил, что в американской администрации на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу применения Украиной дальнобойных вооружений против РФ.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241021/mid-1979059910.html
https://ria.ru/20241021/ukraina-1978711217.html
https://ria.ru/20241020/konflikt-1979036737.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955505017_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_acb5e16d893ae5b76835477982e89ed2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
СМИ: Остин в Киеве не даст разрешение на удары вглубь России

WSJ: Остин во время визита в Киев не даст разрешение ВСУ на удары вглубь России

© AP Photo / Alex BrandonШеф Пентагона Ллойд Остин
Шеф Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Шеф Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Киев не объявит о новой военной помощи и не даст разрешение ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ, сообщает газета Wall Street Journal.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что Остин прибыл в Киев с необъявленным ранее визитом.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
В МИД усомнились, что выборы в США могут повлиять на ход событий на Украине
Вчера, 08:47
"Остин прибыл в Киев... без новой военной помощи или разрешения... (украинским) силам использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России", - пишет издание.
Как отмечает газета, это, скорее всего, будет последним визитом Остина в Киев в качестве министра обороны США.
Издание со ссылкой на американских чиновников напоминает, что Остин, в отличие от американского госсекретаря Энтони Блинкена, всегда выступал за сдержанное оказание помощи Украине, выражал обеспокоенность чрезмерными поставками оружия со складов США и сложностями обучения ВСУ.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что в американской администрации на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу применения Украиной дальнобойных вооружений против РФ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
"Вспомнили опыт США". Украина нашла способ избежать катастрофы на фронте
Вчера, 08:00
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
На Западе предсказали усиление России после конфликта на Украине
20 октября, 23:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала