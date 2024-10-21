https://ria.ru/20241021/smi-1979056758.html

СМИ раскрыли условия Израиля для разрешения конфликта в Ливане

СМИ раскрыли условия Израиля для разрешения конфликта в Ливане - РИА Новости, 21.10.2024

СМИ раскрыли условия Израиля для разрешения конфликта в Ливане

Израиль на прошлой неделе направил США документ со своими условиями для разрешения вооруженного конфликта в Ливане, однако они противоречат резолюции 1701... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T07:56

2024-10-21T07:56

2024-10-21T07:56

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Израиль на прошлой неделе направил США документ со своими условиями для разрешения вооруженного конфликта в Ливане, однако они противоречат резолюции 1701 Совбеза ООН, пишет портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников. "На прошлой неделе Израиль передал США документ со своими условиями для дипломатического решения для прекращения войны в Ливане", - говорится в материале портала. По словам одного из собеседников портала, одно из требований Израиля заключается в том, чтобы силы ЦАХАЛ могли применять активные меры против перевооружения ливанского движения "Хезболлах" и восстановления его военной инфраструктуры на юге страны у границы с Израилем . Кроме того, Израиль требует, чтобы его ВВС могли свободно действовать в воздушном пространстве Ливана. Оба условия, как отмечается в материале, противоречат резолюции 1701 Совбеза ООН. Американский чиновник оценил как крайне маловероятную возможность того, что Ливан и международное сообщество согласятся на условия, которые могут значительно подорвать суверенитет страны. Совбез ООН принял резолюцию 1701 по итогам израильско-ливанской войны 2006 года. Согласно этому документу, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее за прошедшие 18 лет шиитское движение "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана, в то время как израильская армия практически ежедневно вторгалась в воздушное и морское пространство соседней страны, нарушая ее суверенитет, при этом оставив под своим контролем часть ливанских территорий. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241021/izrail-1979043445.html

https://ria.ru/20241020/sumka-1978944851.html

https://ria.ru/20241018/livan-1978698628.html

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ливан

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в мире, израиль, ливан, сша, хамас, оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024