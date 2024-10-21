СМИ: ПВО Британии не способна защитить страну в случае конфликта
Газета i: британские системы ПВО не смогут защитить страну в случае конфликта
© AP Photo / PA / Stefan RousseauСотрудник полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания.
© AP Photo / PA / Stefan Rousseau
Сотрудник полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. . Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Британские системы ПВО не смогут защитить страну в случае возможного конфликта, пишет газета i (входит в медиахолдинг Daily Mail and General Trust) со ссылкой на действующих и бывших чиновников в сфере обороны.
"Великобритания нуждается в собственной версии израильской системы противоракетной обороны "Железный купол", чтобы защитить себя от российской агрессии и растущей нестабильности на Ближнем Востоке", — говорится в материале.
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Бывший замминистра обороны Британии Томас Эллвуд заявил изданию, что имеющиеся у Британии системы ПВО могут быть "легко поражены" гиперзвуковыми ракетами.
"Это значительный пробел в потенциале Великобритании, который мы должны устранить при первой же возможности", — сказала экс-министр обороны страны Пенни Мордонт.
Министр обороны теневого кабмина Джеймс Картлидж заявил изданию, что события на Украине, а также на Ближнем Востоке указывают на тот факт, что стране нужно "как можно быстрее" увеличить производство систем ПВО и боеприпасов.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Глава государства отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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