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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Черкасской области на фоне тревоги
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Черкасской области на фоне тревоги - РИА Новости, 21.10.2024
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Черкасской области на фоне тревоги
Взрывы прозвучали в Черкасской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T01:12
2024-10-21T01:12
2024-10-21T01:12
специальная военная операция на украине
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черкасская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Черкасской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает сообщает телеканал ТСН. "Черкасская область - взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской области звучит воздушная тревога. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Киеве, а также Житомирской и Ровенской областях страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, черкасская область, россия, украина, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Черкасской области на фоне тревоги
СМИ: в Черкасской области Украины слышны взрывы