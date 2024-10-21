https://ria.ru/20241021/smi-1979043983.html

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Черкасской области на фоне тревоги

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Черкасской области на фоне тревоги - РИА Новости, 21.10.2024

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Черкасской области на фоне тревоги

Взрывы прозвучали в Черкасской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T01:12

2024-10-21T01:12

2024-10-21T01:12

специальная военная операция на украине

в мире

черкасская область

россия

украина

вооруженные силы украины

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_9e61c66016fe26e898f63a4b8e8b8e6e.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Черкасской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает сообщает телеканал ТСН. "Черкасская область - взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской области звучит воздушная тревога. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Киеве, а также Житомирской и Ровенской областях страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241021/lavrov-1979041487.html

https://ria.ru/20241020/trevoga-1979037630.html

черкасская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, черкасская область, россия, украина, вооруженные силы украины, дмитрий песков