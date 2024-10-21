https://ria.ru/20241021/smi-1979043112.html

СМИ сообщают о взрывах в Житомирской и Ровенской областях Украины

СМИ сообщают о взрывах в Житомирской и Ровенской областях Украины - РИА Новости, 21.10.2024

СМИ сообщают о взрывах в Житомирской и Ровенской областях Украины

Взрывы прозвучали в Житомирской и Ровенской областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T00:47

2024-10-21T00:47

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Житомирской и Ровенской областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает сообщает телеканал ТСН."Житомирская область/Ровенская область - взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы.Кроме того, украинский телеканал "Общественное" сообщил о повторных взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге и Киеве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241019/muzhchina-1978897391.html

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украина, в мире, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины