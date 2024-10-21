https://ria.ru/20241021/sirius-1979211775.html

В Сириусе завершился научно-образовательный конгресс БРИКС по климату

В Сириусе завершился научно-образовательный конгресс БРИКС по климату - РИА Новости, 21.10.2024

В Сириусе завершился научно-образовательный конгресс БРИКС по климату

Научно-образовательный конгресс БРИКС по вопросам изменения климата, собравший сотни экспертов из стран объединения, завершился на федеральной территории... РИА Новости, 21.10.2024

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2024-10-21T22:31

2024-10-21T22:31

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СИРИУС, 21 окт – РИА Новости. Научно-образовательный конгресс БРИКС по вопросам изменения климата, собравший сотни экспертов из стран объединения, завершился на федеральной территории Сириус, рассказала РИА Новости исполнительный директор международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Университета "Сириус" Елена Гершелис. Мероприятие проводилось с 20 по 21 октября в новом конгресс-центре "Сириус" неподалеку от Олимпийского парка. Конгресс посетили делегации из Индии, Бразилии, Ирана и России. В день открытия конгресса участников приветствовала председатель федеральной территории Сириус Елена Шмелева, заявившая о намерении Сириуса сотрудничать с учеными из стран БРИКС в рамках грантовых образовательных программ федеральной территории. За время сессий эксперты обозначили ряд экологических вопросов, оценив состояние мирового океана и морской воды, а также технологическое применение низкоуглеродной экономики. Приоритетным стало образование и вовлечение нового поколения в вопросы изменения климата. Как отметила РИА Новости Гершелис, особенность данного конгресса состояла в том, что он объединил научную и образовательную программы, в которых участвовали эксперты, а также представители бизнеса. "Здесь на федеральной территории мы объединили экспертов науки, компаний-партнеров, молодых исследователей и тех, кто только начинает свой путь в науке. В этом уникальность нашего конгресса, которую позитивно оценили все участники. В рамках молодежной климатической недели в преддверии конгресса мы провели две образовательные программы и одну школу-конференцию. В мероприятиях приняли участие больше ста сильнейших студентов и аспирантов профильных специальностей из 46 ведущих университетов и научно-исследовательских центров, представители пяти стран", - сказала собеседница агентства. Научно-образовательный конгресс БРИКС по вопросам климата впервые проводился в Сириусе. Цель форума - совместная проработка проектов участников стран БРИКС, привлечение молодых ученых в область экологических наук. Организатором конгресса выступал Научно-технологический университет "Сириус". БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241020/mid-1978982295.html

https://ria.ru/20240918/ekspert-1973463596.html

https://ria.ru/20241021/briks-1979207655.html

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Наталья Макарова

россия, индия, бразилия, елена шмелева, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году