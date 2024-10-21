Симоньян объяснила, почему ВС России до сих пор не бомбят Верховную раду
Симоньян: ВС России не бомбят Верховную раду, так как это культурное наследие
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМаргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня"
© Фотохост-агентство РИА Новости
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" . Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему Россия до сих пор не бомбит Верховную раду, отметив, что это — "наше культурное наследие, на которое не поднимется рука нормального человека".
"Мы с Украиной один народ, они этого никак не понимают. Мне вчера на программе коллеги (нашего Дмитрия Куликова) рассказывают: "А знаете ли вы, что в Верховной раде Украины никак не понимают, почему Россия не бомбит Раду, ни один кинжал еще не прилетел?" Я хочу им сказать, что потому что это не здание Верховной рады Украины, это здание Верховного совета Украинской ССР, построенное советским архитектором Владимиром Заболотным, который за это получил Сталинскую премию, и у нас очевидным образом рука не поднимается на наше", — сказала Симоньян в воскресенье в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
По ее словам, нормальный человек не станет бомбить дачу, куда он в детстве ездил с дедушкой.
"У нормального человека не поднимается рука бомбить дачу, на которой он вырос, куда он ездил в детстве с дедушкой, в общем, на что-то, что он считает своим. Мы должны из-за ваших подлых рож разнести свои собственные памятники, свои собственные культуры и истории? Это было бы смешно", — добавили она.
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