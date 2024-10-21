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Симоньян объяснила, почему ВС России до сих пор не бомбят Верховную раду - РИА Новости, 21.10.2024
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01:06 21.10.2024 (обновлено: 01:10 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/simonyan-1979043812.html
Симоньян объяснила, почему ВС России до сих пор не бомбят Верховную раду
Симоньян объяснила, почему ВС России до сих пор не бомбят Верховную раду - РИА Новости, 21.10.2024
Симоньян объяснила, почему ВС России до сих пор не бомбят Верховную раду
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему Россия до сих пор не бомбит Верховную раду,... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T01:06
2024-10-21T01:10
верховная рада украины
маргарита симоньян
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему Россия до сих пор не бомбит Верховную раду, отметив, что это — "наше культурное наследие, на которое не поднимется рука нормального человека". "Мы с Украиной один народ, они этого никак не понимают. Мне вчера на программе коллеги (нашего Дмитрия Куликова) рассказывают: "А знаете ли вы, что в Верховной раде Украины никак не понимают, почему Россия не бомбит Раду, ни один кинжал еще не прилетел?" Я хочу им сказать, что потому что это не здание Верховной рады Украины, это здание Верховного совета Украинской ССР, построенное советским архитектором Владимиром Заболотным, который за это получил Сталинскую премию, и у нас очевидным образом рука не поднимается на наше", — сказала Симоньян в воскресенье в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". По ее словам, нормальный человек не станет бомбить дачу, куда он в детстве ездил с дедушкой. "У нормального человека не поднимается рука бомбить дачу, на которой он вырос, куда он ездил в детстве с дедушкой, в общем, на что-то, что он считает своим. Мы должны из-за ваших подлых рож разнести свои собственные памятники, свои собственные культуры и истории? Это было бы смешно", — добавили она.
https://ria.ru/20241013/simonjan-1977856486.html
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верховная рада украины, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), украина, россия
Верховная Рада Украины, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Украина, Россия
Симоньян объяснила, почему ВС России до сих пор не бомбят Верховную раду

Симоньян: ВС России не бомбят Верховную раду, так как это культурное наследие

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМаргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня"
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" . Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему Россия до сих пор не бомбит Верховную раду, отметив, что это — "наше культурное наследие, на которое не поднимется рука нормального человека".
"Мы с Украиной один народ, они этого никак не понимают. Мне вчера на программе коллеги (нашего Дмитрия Куликова) рассказывают: "А знаете ли вы, что в Верховной раде Украины никак не понимают, почему Россия не бомбит Раду, ни один кинжал еще не прилетел?" Я хочу им сказать, что потому что это не здание Верховной рады Украины, это здание Верховного совета Украинской ССР, построенное советским архитектором Владимиром Заболотным, который за это получил Сталинскую премию, и у нас очевидным образом рука не поднимается на наше", — сказала Симоньян в воскресенье в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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По ее словам, нормальный человек не станет бомбить дачу, куда он в детстве ездил с дедушкой.
"У нормального человека не поднимается рука бомбить дачу, на которой он вырос, куда он ездил в детстве с дедушкой, в общем, на что-то, что он считает своим. Мы должны из-за ваших подлых рож разнести свои собственные памятники, свои собственные культуры и истории? Это было бы смешно", — добавили она.
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