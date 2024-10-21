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В России разработали проект о лицензировании продажи сигарет - РИА Новости, 21.10.2024
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20:05 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/sigarety-1979192809.html
В России разработали проект о лицензировании продажи сигарет
В России разработали проект о лицензировании продажи сигарет - РИА Новости, 21.10.2024
В России разработали проект о лицензировании продажи сигарет
В России разработан законопроект о введении реестра или лицензирования розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции, призванный усилить контроль над РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T20:05
2024-10-21T20:05
экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В России разработан законопроект о введении реестра или лицензирования розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции, призванный усилить контроль над сферой и пресечь нелегальный оборот товаров, однако этот вопрос пока находится на стадии обсуждения в целях недопущения формирования излишних административных барьеров и увеличения финансовой нагрузки на бизнес, сообщили РИА Новости в Росалкогольтабакконтроле. "В целях недопущения формирования излишних административных барьеров и увеличения финансовой нагрузки на бизнес вопрос введения реестра розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции пока находится на стадии обсуждения", - говорится в сообщении. Проект подразумевает введение реестра или обязательного лицензирования на розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с лицензиями для продажи алкоголя, говорится в тексте законопроекта в распоряжении РИА Новости и сообщении Росалкогольтабакконтроля. Уточняется, что по данным министерства промышленности и торговли Российской Федерации, потери бюджета от незаконного оборота табачной продукции по итогам девяти месяцев 2023 года оценили в 75 миллиардов рублей, доля незаконного оборота никотинсодержащей продукции составила 68%, а процент незаконного оборота сигарет в целом по стране составляет 12,6%, хотя в ряде регионов уровень контрафакта на рынке достигает порядка 30%. Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в последние годы в России отмечается тенденция роста нелегальной табачной продукции: с 2021 года ее доля увеличилась и к 2023 году составила более 13%.
https://ria.ru/20241007/konturmarket-1976674811.html
https://ria.ru/20240829/minzdrav-1969155992.html
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экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
В России разработали проект о лицензировании продажи сигарет

Росалкогольтабакконтроль предложил ввести реестр розничной продажи сигарет

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкТабличка о запрете курения
Табличка о запрете курения - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В России разработан законопроект о введении реестра или лицензирования розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции, призванный усилить контроль над сферой и пресечь нелегальный оборот товаров, однако этот вопрос пока находится на стадии обсуждения в целях недопущения формирования излишних административных барьеров и увеличения финансовой нагрузки на бизнес, сообщили РИА Новости в Росалкогольтабакконтроле.
«
"В целях недопущения формирования излишних административных барьеров и увеличения финансовой нагрузки на бизнес вопрос введения реестра розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции пока находится на стадии обсуждения", - говорится в сообщении.
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Проект подразумевает введение реестра или обязательного лицензирования на розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с лицензиями для продажи алкоголя, говорится в тексте законопроекта в распоряжении РИА Новости и сообщении Росалкогольтабакконтроля.
Уточняется, что по данным министерства промышленности и торговли Российской Федерации, потери бюджета от незаконного оборота табачной продукции по итогам девяти месяцев 2023 года оценили в 75 миллиардов рублей, доля незаконного оборота никотинсодержащей продукции составила 68%, а процент незаконного оборота сигарет в целом по стране составляет 12,6%, хотя в ряде регионов уровень контрафакта на рынке достигает порядка 30%.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в последние годы в России отмечается тенденция роста нелегальной табачной продукции: с 2021 года ее доля увеличилась и к 2023 году составила более 13%.
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ЭкономикаРоссияАнтон Силуанов
 
 
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