https://ria.ru/20241021/shor-1979081373.html

Шор уверен в победе оппозиции во втором туре выборов в Молдавии

Шор уверен в победе оппозиции во втором туре выборов в Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024

Шор уверен в победе оппозиции во втором туре выборов в Молдавии

Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор в эфире канала "Россия 24" выразил уверенность в победе кандидата в президенты Александра Стояногло во... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T10:58

2024-10-21T10:58

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выборы в молдавии — 2024

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор в эфире канала "Россия 24" выразил уверенность в победе кандидата в президенты Александра Стояногло во втором туре выборов."Я уверен, что победит представитель оппозиции, в данной ситуации это господин Стояногло. Я уверен, что вся оппозиция мобилизуется, что все вместе объединятся ради победы, ради того, чтобы Майю Санду отправить домой в Румынию", - сказал Шор.По предварительным данным, составленным после обработки 98,51% протоколов с избирательных участков, на выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,07% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,27%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября.Третье место занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,7% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,4%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,5%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,22% и 2,9% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,91%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,62%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).Первый тур резидентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.

https://ria.ru/20241021/otchet-1979076657.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

молдавия, в мире, выборы в молдавии — 2024