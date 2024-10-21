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Шор уверен в победе оппозиции во втором туре выборов в Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024
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10:58 21.10.2024 (обновлено: 11:16 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/shor-1979081373.html
Шор уверен в победе оппозиции во втором туре выборов в Молдавии
Шор уверен в победе оппозиции во втором туре выборов в Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024
Шор уверен в победе оппозиции во втором туре выборов в Молдавии
Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор в эфире канала "Россия 24" выразил уверенность в победе кандидата в президенты Александра Стояногло во... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T10:58
2024-10-21T11:16
молдавия
в мире
выборы в молдавии — 2024
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор в эфире канала "Россия 24" выразил уверенность в победе кандидата в президенты Александра Стояногло во втором туре выборов."Я уверен, что победит представитель оппозиции, в данной ситуации это господин Стояногло. Я уверен, что вся оппозиция мобилизуется, что все вместе объединятся ради победы, ради того, чтобы Майю Санду отправить домой в Румынию", - сказал Шор.По предварительным данным, составленным после обработки 98,51% протоколов с избирательных участков, на выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,07% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,27%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября.Третье место занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,7% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,4%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,5%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,22% и 2,9% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,91%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,62%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).Первый тур резидентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
https://ria.ru/20241021/otchet-1979076657.html
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молдавия, в мире, выборы в молдавии — 2024
Молдавия, В мире, Выборы в Молдавии — 2024
Шор уверен в победе оппозиции во втором туре выборов в Молдавии

Шор: во втором туре президентских выборов в Молдавии победит Стояногло

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор в эфире канала "Россия 24" выразил уверенность в победе кандидата в президенты Александра Стояногло во втором туре выборов.
"Я уверен, что победит представитель оппозиции, в данной ситуации это господин Стояногло. Я уверен, что вся оппозиция мобилизуется, что все вместе объединятся ради победы, ради того, чтобы Майю Санду отправить домой в Румынию", - сказал Шор.
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Вчера, 10:22
По предварительным данным, составленным после обработки 98,51% протоколов с избирательных участков, на выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,07% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,27%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября.
Третье место занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,7% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,4%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,5%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,22% и 2,9% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,91%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,62%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).
Первый тур резидентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
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