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Выездные школы "Розовая лента. Новый формат" проходят в Верхневолжье - РИА Новости, 21.10.2024
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Тверская область
 
17:58 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/shkoly-1979167831.html
Выездные школы "Розовая лента. Новый формат" проходят в Верхневолжье
Выездные школы "Розовая лента. Новый формат" проходят в Верхневолжье - РИА Новости, 21.10.2024
Выездные школы "Розовая лента. Новый формат" проходят в Верхневолжье
Межрайонные выездные школы "Розовая лента. Новый формат" проходят сейчас на территории Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T17:58
2024-10-21T17:58
тверская область
осташков
ржев
тверь
игорь руденя
тверская область
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Межрайонные выездные школы "Розовая лента. Новый формат" проходят сейчас на территории Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Школы организованы Центром специализированных видов медицинской помощи имени В. П. Аваева. Мероприятия приурочены ко Всемирному месяцу борьбы против рака молочной железы и реализуются по региональной программе "Борьба с онкологическими заболеваниями" президентского нацпроекта "Здравоохранение". "Совершенствование системы профилактики и лечения онкозаболеваний, повышение качества и доступности высокотехнологичной медицинской помощи является одним из приоритетных направлений нашей работы по увеличению продолжительности жизни населения Тверской области, достижению позитивных демографических тенденций", – отмечал губернатор Игорь Руденя. На выездных мероприятиях с участием экспертов обсуждаются наиболее актуальные темы, связанные с борьбой против онкологических заболеваний, вопросы диагностики рака молочной железы, современных направлениях реабилитации пациенток с этим заболеванием. Участие принимают врачи центральных районных больниц, представители администраций муниципалитетов. Важной особенностью межрайонных выездных тематических школ "Розовая лента. Новый формат" является то, что слушатели могут задать специалистам все интересующие вопросы, обменяться с экспертами контактами, поделиться опытом с коллегами. В понедельник конференция "Розовая лента. Новый формат" состоялась в Осташкове и объединила Андреапольский, Осташковский, Пеновский и Селижаровский округа. 23 октября во Ржеве состоится выездная школа для представителей Бельского, Западнодвинского, Зубцовского, Нелидовского, Оленинского, Ржевского, Старицкого, Торопецкого округов. А 25 октября в Твери на базе Центра имени В. П. Аваева стартует XIII межрегиональная научно-практическая конференция "Розовая лента". По традиции в этом знаковом для всего ЦФО событии примут участие ведущие специалисты региональных и федеральных медицинских учреждений. Ранее в этом месяце площадками работы тематических выездных школ стали Вышневолоцкий, Калязинский округа и Торжокский район. Так, в Вышнем Волочке была организована первая выездная школа для врачей по вопросам онконастороженности, проведения скринингов, ранней диагностики злокачественных новообразований и реабилитации пациентов.
https://ria.ru/20241015/bastrykin--1978236775.html
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осташков, ржев, тверь, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Осташков, Ржев, Тверь, Игорь Руденя, Тверская область

Выездные школы "Розовая лента. Новый формат" проходят в Верхневолжье

© Фото: пресс-служба правительства Тверской областиВыездные школы "Розовая лента. Новый формат" проходят в Верхневолжье
Выездные школы Розовая лента. Новый формат проходят в Верхневолжье - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото: пресс-служба правительства Тверской области
Выездные школы "Розовая лента. Новый формат" проходят в Верхневолжье
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Межрайонные выездные школы "Розовая лента. Новый формат" проходят сейчас на территории Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Школы организованы Центром специализированных видов медицинской помощи имени В. П. Аваева. Мероприятия приурочены ко Всемирному месяцу борьбы против рака молочной железы и реализуются по региональной программе "Борьба с онкологическими заболеваниями" президентского нацпроекта "Здравоохранение".
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"Совершенствование системы профилактики и лечения онкозаболеваний, повышение качества и доступности высокотехнологичной медицинской помощи является одним из приоритетных направлений нашей работы по увеличению продолжительности жизни населения Тверской области, достижению позитивных демографических тенденций", – отмечал губернатор Игорь Руденя.
На выездных мероприятиях с участием экспертов обсуждаются наиболее актуальные темы, связанные с борьбой против онкологических заболеваний, вопросы диагностики рака молочной железы, современных направлениях реабилитации пациенток с этим заболеванием. Участие принимают врачи центральных районных больниц, представители администраций муниципалитетов.
Важной особенностью межрайонных выездных тематических школ "Розовая лента. Новый формат" является то, что слушатели могут задать специалистам все интересующие вопросы, обменяться с экспертами контактами, поделиться опытом с коллегами.
В понедельник конференция "Розовая лента. Новый формат" состоялась в Осташкове и объединила Андреапольский, Осташковский, Пеновский и Селижаровский округа.
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23 октября во Ржеве состоится выездная школа для представителей Бельского, Западнодвинского, Зубцовского, Нелидовского, Оленинского, Ржевского, Старицкого, Торопецкого округов.
А 25 октября в Твери на базе Центра имени В. П. Аваева стартует XIII межрегиональная научно-практическая конференция "Розовая лента". По традиции в этом знаковом для всего ЦФО событии примут участие ведущие специалисты региональных и федеральных медицинских учреждений.
Ранее в этом месяце площадками работы тематических выездных школ стали Вышневолоцкий, Калязинский округа и Торжокский район. Так, в Вышнем Волочке была организована первая выездная школа для врачей по вопросам онконастороженности, проведения скринингов, ранней диагностики злокачественных новообразований и реабилитации пациентов.
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Тверская областьОсташковРжевТверьИгорь РуденяТверская область
 
 
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