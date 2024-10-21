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"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 21.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:05 21.10.2024 (обновлено: 12:13 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/sever-1979095325.html
"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ на Харьковском направлении
"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 21.10.2024
"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ на Харьковском направлении
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад на харьковском направлении, потери противника составили до 55... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:05
2024-10-21T12:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад на харьковском направлении, потери противника составили до 55 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы, Верхняя Писаревка, Волчанск и Артельное Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20241021/ukraina-1979074962.html
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ на Харьковском направлении

Киев потерял до 55 военнослужащих за сутки на Харьковском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад на харьковском направлении, потери противника составили до 55 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы, Верхняя Писаревка, Волчанск и Артельное Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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