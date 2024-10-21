https://ria.ru/20241021/sever-1979095325.html

"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ на Харьковском направлении

"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 21.10.2024

"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ на Харьковском направлении

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад на харьковском направлении, потери противника составили до 55... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T12:05

2024-10-21T12:05

2024-10-21T12:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад на харьковском направлении, потери противника составили до 55 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы, Верхняя Писаревка, Волчанск и Артельное Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20241021/ukraina-1979074962.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, безопасность