В Верхневолжье отремонтировали 88 километров опорной сети за дорожный сезон
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВ Верхневолжье отремонтировали 88 километров опорной сети за дорожный сезон
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
В Верхневолжье отремонтировали 88 километров опорной сети за дорожный сезон
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Тверской области в дорожном сезоне 2024 года отремонтировано 88 километров опорной сети, работы выполнены по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Опорная сеть – это дорожный каркас транспортной системы РФ, который представлен дорогами федерального и регионального значения. В 2024 году на территории Верхневолжья в рамках нацпроекта выполнен ремонт шести региональных объектов опорной дорожной сети.
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"Как подчеркнул президент России Владимир Путин, важно, чтобы современные дороги создавали новые возможности для граждан, бизнеса и территорий. Этому принципу мы должны следовать в реализации наших планов. Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан", - сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба.
В нормативное состояние приведено 24,3 километра автодороги Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка. Она связывает между собой Московскую и Тверскую области, а также две федеральные трассы – М-9 "Балтия" и М-10 "Россия".
В Калязинском округе после ремонта в эксплуатацию введено 7,3 километра автодороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, которая соединяет четыре субъекта РФ: Московскую, Тверскую, Ярославскую и Вологодскую области.
В Сандовском округе отремонтировано 8,2 километра дороги Устюжна – Сандово – Молоково – Хабоцкое, которая ведет в Вологодскую область.
Также в этом году в порядок приведены участки дорог опорной сети: Сонково – Лаврово – Красный Холм, Вышний Волочек – Бежецк – Сонково, Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Бежецке и Красном Холме.
Ранее благодаря участию региона в национальном проекте "Безопасные качественные дороги" полностью отремонтированы другие дороги опорной сети: Осташков – Селижарово – Ржев, Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, Дубна – Кимры – Горицы, "Москва – Рига" – Андреаполь – Пено – Хитино, Торжок – Осташков, подъезд к Зубцову.