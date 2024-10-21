Рейтинг@Mail.ru
В Верхневолжье отремонтировали 88 километров опорной сети за дорожный сезон - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
15:49 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/set-1979137265.html
В Верхневолжье отремонтировали 88 километров опорной сети за дорожный сезон
В Верхневолжье отремонтировали 88 километров опорной сети за дорожный сезон - РИА Новости, 21.10.2024
В Верхневолжье отремонтировали 88 километров опорной сети за дорожный сезон
В Тверской области в дорожном сезоне 2024 года отремонтировано 88 километров опорной сети, работы выполнены по нацпроекту "Безопасные качественные дороги",... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:49
2024-10-21T15:49
тверская область
россия
тверь
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979135936_0:110:1173:770_1920x0_80_0_0_39d9c60cf446e53951d7ee488b0af7d4.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Тверской области в дорожном сезоне 2024 года отремонтировано 88 километров опорной сети, работы выполнены по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба регионального правительства. Опорная сеть – это дорожный каркас транспортной системы РФ, который представлен дорогами федерального и регионального значения. В 2024 году на территории Верхневолжья в рамках нацпроекта выполнен ремонт шести региональных объектов опорной дорожной сети. "Как подчеркнул президент России Владимир Путин, важно, чтобы современные дороги создавали новые возможности для граждан, бизнеса и территорий. Этому принципу мы должны следовать в реализации наших планов. Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан", - сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба. В нормативное состояние приведено 24,3 километра автодороги Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка. Она связывает между собой Московскую и Тверскую области, а также две федеральные трассы – М-9 "Балтия" и М-10 "Россия". В Калязинском округе после ремонта в эксплуатацию введено 7,3 километра автодороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, которая соединяет четыре субъекта РФ: Московскую, Тверскую, Ярославскую и Вологодскую области. В Сандовском округе отремонтировано 8,2 километра дороги Устюжна – Сандово – Молоково – Хабоцкое, которая ведет в Вологодскую область. Также в этом году в порядок приведены участки дорог опорной сети: Сонково – Лаврово – Красный Холм, Вышний Волочек – Бежецк – Сонково, Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Бежецке и Красном Холме. Ранее благодаря участию региона в национальном проекте "Безопасные качественные дороги" полностью отремонтированы другие дороги опорной сети: Осташков – Селижарово – Ржев, Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, Дубна – Кимры – Горицы, "Москва – Рига" – Андреаполь – Пено – Хитино, Торжок – Осташков, подъезд к Зубцову.
https://ria.ru/20241015/verkhnevolzhe-1978203198.html
https://ria.ru/20241003/tver-1976189533.html
россия
тверь
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979135936_0:0:1092:819_1920x0_80_0_0_36cd2775b622a9d791b0085689f00fc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, тверь, тверская область
Тверская область, Россия, Тверь, Тверская область

В Верхневолжье отремонтировали 88 километров опорной сети за дорожный сезон

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВ Верхневолжье отремонтировали 88 километров опорной сети за дорожный сезон
В Верхневолжье отремонтировали 88 километров опорной сети за дорожный сезон - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
В Верхневолжье отремонтировали 88 километров опорной сети за дорожный сезон
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Тверской области в дорожном сезоне 2024 года отремонтировано 88 километров опорной сети, работы выполнены по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Опорная сеть – это дорожный каркас транспортной системы РФ, который представлен дорогами федерального и регионального значения. В 2024 году на территории Верхневолжья в рамках нацпроекта выполнен ремонт шести региональных объектов опорной дорожной сети.
Губернатор региона Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Более 180 детсадов и школ обновят в Верхневолжье в 2025 году
15 октября, 17:46
"Как подчеркнул президент России Владимир Путин, важно, чтобы современные дороги создавали новые возможности для граждан, бизнеса и территорий. Этому принципу мы должны следовать в реализации наших планов. Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан", - сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба.
В нормативное состояние приведено 24,3 километра автодороги Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка. Она связывает между собой Московскую и Тверскую области, а также две федеральные трассы – М-9 "Балтия" и М-10 "Россия".
В Калязинском округе после ремонта в эксплуатацию введено 7,3 километра автодороги Сергиев ПосадКалязинРыбинскЧереповец, которая соединяет четыре субъекта РФ: Московскую, Тверскую, Ярославскую и Вологодскую области.
В Сандовском округе отремонтировано 8,2 километра дороги Устюжна – Сандово – Молоково – Хабоцкое, которая ведет в Вологодскую область.
Также в этом году в порядок приведены участки дорог опорной сети: Сонково – Лаврово – Красный Холм, Вышний Волочек – Бежецк – Сонково, Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Бежецке и Красном Холме.
Ранее благодаря участию региона в национальном проекте "Безопасные качественные дороги" полностью отремонтированы другие дороги опорной сети: Осташков – Селижарово – Ржев, Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, ДубнаКимры – Горицы, "Москва – Рига" – Андреаполь – Пено – Хитино, Торжок – Осташков, подъезд к Зубцову.
Предприятие в Тверской области расширило производство антипригарной посуды - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Предприятие в Тверской области расширило производство антипригарной посуды
3 октября, 15:43
 
Тверская областьРоссияТверьТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала