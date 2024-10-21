https://ria.ru/20241021/set-1979137265.html

В Верхневолжье отремонтировали 88 километров опорной сети за дорожный сезон

В Верхневолжье отремонтировали 88 километров опорной сети за дорожный сезон - РИА Новости, 21.10.2024

В Верхневолжье отремонтировали 88 километров опорной сети за дорожный сезон

В Тверской области в дорожном сезоне 2024 года отремонтировано 88 километров опорной сети, работы выполнены по нацпроекту "Безопасные качественные дороги",... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T15:49

2024-10-21T15:49

2024-10-21T15:49

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тверь

тверская область

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Тверской области в дорожном сезоне 2024 года отремонтировано 88 километров опорной сети, работы выполнены по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба регионального правительства. Опорная сеть – это дорожный каркас транспортной системы РФ, который представлен дорогами федерального и регионального значения. В 2024 году на территории Верхневолжья в рамках нацпроекта выполнен ремонт шести региональных объектов опорной дорожной сети. "Как подчеркнул президент России Владимир Путин, важно, чтобы современные дороги создавали новые возможности для граждан, бизнеса и территорий. Этому принципу мы должны следовать в реализации наших планов. Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан", - сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба. В нормативное состояние приведено 24,3 километра автодороги Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка. Она связывает между собой Московскую и Тверскую области, а также две федеральные трассы – М-9 "Балтия" и М-10 "Россия". В Калязинском округе после ремонта в эксплуатацию введено 7,3 километра автодороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, которая соединяет четыре субъекта РФ: Московскую, Тверскую, Ярославскую и Вологодскую области. В Сандовском округе отремонтировано 8,2 километра дороги Устюжна – Сандово – Молоково – Хабоцкое, которая ведет в Вологодскую область. Также в этом году в порядок приведены участки дорог опорной сети: Сонково – Лаврово – Красный Холм, Вышний Волочек – Бежецк – Сонково, Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Бежецке и Красном Холме. Ранее благодаря участию региона в национальном проекте "Безопасные качественные дороги" полностью отремонтированы другие дороги опорной сети: Осташков – Селижарово – Ржев, Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, Дубна – Кимры – Горицы, "Москва – Рига" – Андреаполь – Пено – Хитино, Торжок – Осташков, подъезд к Зубцову.

https://ria.ru/20241015/verkhnevolzhe-1978203198.html

https://ria.ru/20241003/tver-1976189533.html

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россия, тверь, тверская область